В Пермском крае общественники предложили награждать отцов

В Пермском крае предложено награждать отцов, являющих собой пример для подражания. С соответствующей инициативой выступила руководитель Общественной палаты края Лилия Ширяева.
«Общественная палата Пермского края выступила с инициативой учреждения региональной награды „Отцовская доблесть“. Награду смогут получить жители края, являющие собой пример достойного главы семьи и воспитавшие детей», — пишет интернет-ресурс «Текст» со ссылкой на Ширяеву.
Подобные награды существуют в других регионах РФ. Так, в 2023 году в Тюменской области награды «Отцовская доблесть» были удостоены 10 человек.
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