24 октября 2024

В Пермском крае общественники предложили награждать отцов

В Пермском крае предложили ввести награду «Отцовская доблесть»
© Служба новостей «URA.RU»
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Награду смогут получить пермяки, являющие собой пример достойного главы семьи
Награду смогут получить пермяки, являющие собой пример достойного главы семьи Фото:

В Пермском крае предложено награждать отцов, являющих собой пример для подражания. С соответствующей инициативой выступила руководитель Общественной палаты края Лилия Ширяева.

«Общественная палата Пермского края выступила с инициативой учреждения региональной награды „Отцовская доблесть“. Награду смогут получить жители края, являющие собой пример достойного главы семьи и воспитавшие детей», — пишет интернет-ресурс «Текст» со ссылкой на Ширяеву.

Подобные награды существуют в других регионах РФ. Так, в 2023 году в Тюменской области награды «Отцовская доблесть» были удостоены 10 человек.

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В Пермском крае предложено награждать отцов, являющих собой пример для подражания. С соответствующей инициативой выступила руководитель Общественной палаты края Лилия Ширяева. «Общественная палата Пермского края выступила с инициативой учреждения региональной награды „Отцовская доблесть“. Награду смогут получить жители края, являющие собой пример достойного главы семьи и воспитавшие детей», — пишет интернет-ресурс «Текст» со ссылкой на Ширяеву. Подобные награды существуют в других регионах РФ. Так, в 2023 году в Тюменской области награды «Отцовская доблесть» были удостоены 10 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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