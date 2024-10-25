Власти Перми уничтожат продукты, заготовленные на случай ЧС

Власти Перми потратят деньги на уничтожение продовольственного запаса, созданного в рамках мероприятий по гражданской обороне. Это следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии.
«Утвердить прилагаемый размер стоимости отдельных мероприятий по гражданской обороне на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», — говорится в постановлении. Так, на утилизацию продовольственного запаса в ближайшие три года будет израсходовано чуть более 10 тысяч рублей, а на восполнение — 1,6 млн рублей. Еще 63 тысячи рублей власти потратят на обновление продуктов.
Ранее в мэрии Перми рекомендовали руководителям компаний и учреждений создавать запасы продовольствия, а также других средств гражданской обороны. В перечень необходимого входили крупы, макароны, консервы, соль, сахар, чай, а также полевые кухни, палатки, посуда и раскладушки.
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