Власти Перми уничтожат продукты, заготовленные на случай ЧС

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На утилизацию продовольствия власти выделят чуть более 10 тысяч рублей
На утилизацию продовольствия власти выделят чуть более 10 тысяч рублей Фото:

Власти Перми потратят деньги на уничтожение продовольственного запаса, созданного в рамках мероприятий по гражданской обороне. Это следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии.

«Утвердить прилагаемый размер стоимости отдельных мероприятий по гражданской обороне на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», — говорится в постановлении. Так, на утилизацию продовольственного запаса в ближайшие три года будет израсходовано чуть более 10 тысяч рублей, а на восполнение — 1,6 млн рублей. Еще 63 тысячи рублей власти потратят на обновление продуктов.

Ранее в мэрии Перми рекомендовали руководителям компаний и учреждений создавать запасы продовольствия, а также других средств гражданской обороны. В перечень необходимого входили крупы, макароны, консервы, соль, сахар, чай, а также полевые кухни, палатки, посуда и раскладушки.

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Власти Перми потратят деньги на уничтожение продовольственного запаса, созданного в рамках мероприятий по гражданской обороне. Это следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии. «Утвердить прилагаемый размер стоимости отдельных мероприятий по гражданской обороне на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», — говорится в постановлении. Так, на утилизацию продовольственного запаса в ближайшие три года будет израсходовано чуть более 10 тысяч рублей, а на восполнение — 1,6 млн рублей. Еще 63 тысячи рублей власти потратят на обновление продуктов. Ранее в мэрии Перми рекомендовали руководителям компаний и учреждений создавать запасы продовольствия, а также других средств гражданской обороны. В перечень необходимого входили крупы, макароны, консервы, соль, сахар, чай, а также полевые кухни, палатки, посуда и раскладушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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