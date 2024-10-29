В Перми сольный концерт даст первая скрипка оркестра musicAeterna Ольга Волкова. Играет она на инструменте, созданном известным мастером Антонио Страдивари в 1735 году. В частной филармонии «Триумф» Волкова исполнит шесть сонат Эжена Изаи.
Ольга Волкова исполнит шесть сонат Эжена Изаи. Сложность сонат феноменальна, Изаи до предела расширяет возможности скрипки, заставляет играть на четырех струнах аккорды из шести звуков, делает частью музыки неслышимые вибрации и резонансы инструмента и будто пытается донести до публики внутренний телесный опыт скрипача. Впервые в «Триумфе» будет звучать скрипка Антонио Страдивари «Nestor» ex Rode 1735 года», — говорится в анонсе концерта.
Ольга Волкова свой первый сольный концерт на скрипке дала в семь лет, а в десять дебютировала на сцене с симфоническим оркестром. Она окончила Кельнскую высшую школу музыки и обучалась в Музыкальной капелле королевы Елизаветы в Брюсселе. Видео репетиции Волковой перед пермским концертом поделились в «Триумфе».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!