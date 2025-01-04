Спасатели выловили тело конькобежца, провалившегося под лед на Байкале

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Тело утонувшего конькобежца находилось на глубине 38 метров
Тело утонувшего конькобежца находилось на глубине 38 метров Фото:

На Байкале спасатели из Сахюртинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда подняли тело мужчины, который провалился под тонкий лед во время катания на коньках. Операция проводилась с помощью глубоководной камеры. 

«При помощи глубоководной камеры утонувший был обнаружен на глубине 38 метров, поднят и передан сотрудникам полиции», — говорится в  telegram-канале спасательного отряда. Спасатели также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности и предостерегли граждан от выхода на неокрепший лед. В данный момент выход на лед запрещен. 

Об инциденте в МЧС сообщили вечером 3 января. Двое мужчин провалились под лед во время катания на коньках, один из конькобежцев утонул, второго удалось спасти, передает телеканал 360. 

Трагические случаи на водоемах и озерах в холодное время года не редкость в России. Недавно в Пермском крае спасатели извлекли тело утонувшего рыбака. Останки мужчины вмерзли в лед на реке Яйва (Березниковский городской округ). 

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На Байкале спасатели из Сахюртинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда подняли тело мужчины, который провалился под тонкий лед во время катания на коньках. Операция проводилась с помощью глубоководной камеры.  «При помощи глубоководной камеры утонувший был обнаружен на глубине 38 метров, поднят и передан сотрудникам полиции», — говорится в  telegram-канале спасательного отряда. Спасатели также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности и предостерегли граждан от выхода на неокрепший лед. В данный момент выход на лед запрещен.  Об инциденте в МЧС сообщили вечером 3 января. Двое мужчин провалились под лед во время катания на коньках, один из конькобежцев утонул, второго удалось спасти, передает телеканал 360.  Трагические случаи на водоемах и озерах в холодное время года не редкость в России. Недавно в Пермском крае спасатели извлекли тело утонувшего рыбака. Останки мужчины вмерзли в лед на реке Яйва (Березниковский городской округ). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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