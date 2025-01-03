Самолет авиакомпании «Россия» так и не добрался до Санкт-Петербурга из Перми утром 4 января. Борт перенаправили в Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Судя по летной карте, борт несколько минут кружил над Ленинградской областью, а затем отправился в Москву. По словам самих пассажиров, после дозаправки людей пригласили на вылет, но он вновь не состоялся.
В Пулково ранее вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропорту северной столицы действовал запрет на взлет и посадку бортов. По данным Росавиации, порядка 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Рейс из Перми стал одним из них. Над регионом средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ.
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