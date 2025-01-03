03 января 2025

Борт авиакомпании «Россия» из Перми так и не добрался до Санкт-Петербурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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После введения особого режима порядка 20 воздушных судов отправили на запасные аэродромы
После введения особого режима порядка 20 воздушных судов отправили на запасные аэродромы Фото:

Самолет авиакомпании «Россия» так и не добрался до Санкт-Петербурга из Перми утром 4 января. Борт перенаправили в Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Судя по летной карте, борт несколько минут кружил над Ленинградской областью, а затем отправился в Москву. По словам самих пассажиров, после дозаправки людей пригласили на вылет, но он вновь не состоялся.

В Пулково ранее вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропорту северной столицы действовал запрет на взлет и посадку бортов. По данным Росавиации, порядка 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Рейс из Перми стал одним из них. Над регионом средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ.

Самолет отправили в Москву
Самолет отправили в Москву
Фото:

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Самолет авиакомпании «Россия» так и не добрался до Санкт-Петербурга из Перми утром 4 января. Борт перенаправили в Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Судя по летной карте, борт несколько минут кружил над Ленинградской областью, а затем отправился в Москву. По словам самих пассажиров, после дозаправки людей пригласили на вылет, но он вновь не состоялся. В Пулково ранее вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропорту северной столицы действовал запрет на взлет и посадку бортов. По данным Росавиации, порядка 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Рейс из Перми стал одним из них. Над регионом средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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