04 января 2025

ВСУ атаковали Ростовскую область роем беспилотников

Слюсарь: этой ночью в Ростовской области ПВО уничтожило 37 БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Имущество жителей Таганрога пострадало из-за атаки БПЛА, заявил Слюсарь
Имущество жителей Таганрога пострадало из-за атаки БПЛА, заявил Слюсарь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области успешно отражена массированная воздушная атака. ПВО уничтожило 37 беспилотников. Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи, силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале

Он добавил, что дроны были сбиты в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В результате падения обломков пострадало имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района. На данный момент сумма ущерба уточняется. Также, согласно оперативным данным, в регионе никто из жителей не пострадал после атаки.

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В Ростовской области успешно отражена массированная воздушная атака. ПВО уничтожило 37 беспилотников. Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь. «Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи, силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.  Он добавил, что дроны были сбиты в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В результате падения обломков пострадало имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района. На данный момент сумма ущерба уточняется. Также, согласно оперативным данным, в регионе никто из жителей не пострадал после атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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