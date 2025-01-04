ВСУ атаковали Ростовскую область роем беспилотников

В Ростовской области успешно отражена массированная воздушная атака. ПВО уничтожило 37 беспилотников. Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи, силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Он добавил, что дроны были сбиты в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В результате падения обломков пострадало имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района. На данный момент сумма ущерба уточняется. Также, согласно оперативным данным, в регионе никто из жителей не пострадал после атаки.
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