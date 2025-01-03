Почти 160 летающих лыжников прибыли в Пермь на соревнования

В Пермский край прибыло почти 160 юных спортсменов-лыжников для участия в «Рождественском турне». Торжественное открытие турнира состоялось 3 января. Соревнования стартуют с 4 января, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Почти 160 юных спортсменов со всей России, Казахстана и Республики Беларусь прибыли в Пермь для участия в юбилейном „Рождественском турне“. С участия в этих соревнованиях началась карьера наших известных спортсменов. В их числе Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Софья Тихонова и Лидия Яковлева. Отличным стартом турнир стал для победителя юношеских олимпийских игр — Ильи Мизерных из Казахстана», — поделился глава региона в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в этом году этапы «Рождественское турне» на территории Пермского края пройдут на трамплинных комплексах в Перми, Лысьве и Чайковском. В этом году соревнования состоятся в 20 раз и соберут спортсменов от 8 до 13 лет из России, Казахстана и Беларуси. В 2024 году команда Пермского края впервые за последние несколько лет завоевала Большой кубок «Рождественского турне».
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