Челябинский педиатр Муллина раскрыла симптомы детской атипичной пневмонии

Челябинский педиатр Муллина: главный симптом атипичной пневмонии — кашель

01 ноября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Изматывающий нарастающий кашель стал главным симптомом детской микоплазменной пневмонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главным симптомом микоплазменной (атипичной) пневмонии, которой все чаще заболевают челябинские дети, является изматывающий нарастающий кашель. Об этом рассказала врач-педиатр ДГКП №8 имени А. Невского Евгения Муллина. «В отличие от типичных бактериальных пневмоний, у микоплазменных может не быть высокой температуры и изменений в общем анализе крови. Самый характерный симптом заболевания — сухой навязчивый и изматывающий кашель, возникающий приступообразно и нарастающий в течение нескольких дней», — сообщила Муллина. Врач добавила, что кашель малопродуктивный, то есть откашляться ребенку не удается. Часто приступы происходят ночью. При этом в первые дни симптомы пневмонии не определяются, поэтому детей при подозрении на атипичную пневмонию направляют на рентген. Изменения в легких слышно только на 4-5 день. Кроме того, пациенты сдают мазок ПЦР. «Многие пациенты ощущают слабость, мышечную и головную боль, а также боль и першение в горле. Именно постепенным нарастанием симптомы микоплазменной пневмонии отличаются от симптомов гриппа и других респираторных заболеваний», — уточнила Муллина. Медики поясняют, что возбудителем микоплазменной пневмонии чаще всего являются не вирусы, а бактерии и грибы, в том числе и сама микоплазма, всего около ста разновидностей. Люди заражаются воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Ранее замначальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова предупреждала, что у подавляющего большинства людей микоплазмоз — это ОРВИ, очень часто без температуры. При этом у детей микоплазменная инфекция может вызывать бронхиты и пневмонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главным симптомом микоплазменной (атипичной) пневмонии, которой все чаще заболевают челябинские дети, является изматывающий нарастающий кашель. Об этом рассказала врач-педиатр ДГКП №8 имени А. Невского Евгения Муллина. «В отличие от типичных бактериальных пневмоний, у микоплазменных может не быть высокой температуры и изменений в общем анализе крови. Самый характерный симптом заболевания — сухой навязчивый и изматывающий кашель, возникающий приступообразно и нарастающий в течение нескольких дней», — сообщила Муллина. Врач добавила, что кашель малопродуктивный, то есть откашляться ребенку не удается. Часто приступы происходят ночью. При этом в первые дни симптомы пневмонии не определяются, поэтому детей при подозрении на атипичную пневмонию направляют на рентген. Изменения в легких слышно только на 4-5 день. Кроме того, пациенты сдают мазок ПЦР. «Многие пациенты ощущают слабость, мышечную и головную боль, а также боль и першение в горле. Именно постепенным нарастанием симптомы микоплазменной пневмонии отличаются от симптомов гриппа и других респираторных заболеваний», — уточнила Муллина. Медики поясняют, что возбудителем микоплазменной пневмонии чаще всего являются не вирусы, а бактерии и грибы, в том числе и сама микоплазма, всего около ста разновидностей. Люди заражаются воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Ранее замначальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова предупреждала, что у подавляющего большинства людей микоплазмоз — это ОРВИ, очень часто без температуры. При этом у детей микоплазменная инфекция может вызывать бронхиты и пневмонии.