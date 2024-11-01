Генерал ВСУ, встречавший пьяным прорыв России, вылетел из армии

Безуглая: Юрий Содоль, который пьяным пропустил прорыв РФ, был уволен из армии
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Юрий Содоль. Официальный сайт президента Украины, содоль юрий
Юрий Содоль был уволен с военной службы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

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Экс-командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Содоль был уволен с военной службы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. До этого она отмечала, что генерал ранее пропустил прорыв российских военных в Торецке, так как в этот момент распивал алкоголь в ресторане Одессы.

«А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВЛК (военно-врачебную комиссию)», — написала Безуглая в своем telegram-канале. До этого она обвинила украинского командующего в пропуске прорыва ВС РФ на торецком направлении. Тогда она обвинила генерала в алкоголизме, предоставив соответствующие фотографии.

Содоль и помимо этого имел недобрую репутацию среди ВСУ. Сообщалось, что тот любил отправлять своих военных на убой ради положительных докладов своему руководству. За счет этого его прозвали «мясником».

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Экс-командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Содоль был уволен с военной службы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. До этого она отмечала, что генерал ранее пропустил прорыв российских военных в Торецке, так как в этот момент распивал алкоголь в ресторане Одессы. «А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВЛК (военно-врачебную комиссию)», — написала Безуглая в своем telegram-канале. До этого она обвинила украинского командующего в пропуске прорыва ВС РФ на торецком направлении. Тогда она обвинила генерала в алкоголизме, предоставив соответствующие фотографии. Содоль и помимо этого имел недобрую репутацию среди ВСУ. Сообщалось, что тот любил отправлять своих военных на убой ради положительных докладов своему руководству. За счет этого его прозвали «мясником».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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