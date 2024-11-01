Генерал ВСУ, встречавший пьяным прорыв России, вылетел из армии

Экс-командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Содоль был уволен с военной службы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. До этого она отмечала, что генерал ранее пропустил прорыв российских военных в Торецке, так как в этот момент распивал алкоголь в ресторане Одессы.
«А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВЛК (военно-врачебную комиссию)», — написала Безуглая в своем telegram-канале. До этого она обвинила украинского командующего в пропуске прорыва ВС РФ на торецком направлении. Тогда она обвинила генерала в алкоголизме, предоставив соответствующие фотографии.
Содоль и помимо этого имел недобрую репутацию среди ВСУ. Сообщалось, что тот любил отправлять своих военных на убой ради положительных докладов своему руководству. За счет этого его прозвали «мясником».
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