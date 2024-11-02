Инвестор рассказала, почему в России дорожает аренда жилья

Стоимость аренды жилья в России выросла из-за уровня инфляции, роста доходов населения и отмены массовой льготной ипотеки. Об этом рассказала инвестор, основательница компании Frontiers Мария Кузнецова.
«Мы видим, что цены растут очень серьезно, официальный уровень инфляции приблизился к 10%, а фактически многие товары подорожали значительно сильнее. <...> Логично, что когда все дорожает, растет и стоимость аренды. В противном случае собственникам таких объектов будет просто невыгодно их сдавать», — рассказала Кузнецова в интервью радио Sputnik.
Также одной из причин повышения цен на аренду она назвала рост доходов россиян. По данным Росстата, за период с января по сентябрь 2024 года они повысились на 8,6%. Кузнецова отметила, что люди с увеличивающимся доходом готовы тратить больше средств на аренду квартиры. На рост стоимости повлияла и отмена массовой льготной ипотеки с 1 июля текущего года, отметила инвестор. У граждан практически не осталось возможности купить квартиру, поэтому они предпочитают снимать жилье.
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