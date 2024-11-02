Инвестор рассказала, почему в России дорожает аренда жилья

Инвестор Кузнецова: стоимость аренды жилья в России увеличилась из-за инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень инфляции составил 10%, из-за чего выросли цены на аренду
Уровень инфляции составил 10%, из-за чего выросли цены на аренду Фото:

Стоимость аренды жилья в России выросла из-за уровня инфляции, роста доходов населения и отмены массовой льготной ипотеки. Об этом рассказала инвестор, основательница компании Frontiers Мария Кузнецова.

«Мы видим, что цены растут очень серьезно, официальный уровень инфляции приблизился к 10%, а фактически многие товары подорожали значительно сильнее. <...> Логично, что когда все дорожает, растет и стоимость аренды. В противном случае собственникам таких объектов будет просто невыгодно их сдавать», — рассказала Кузнецова в интервью радио Sputnik.

Также одной из причин повышения цен на аренду она назвала рост доходов россиян. По данным Росстата, за период с января по сентябрь 2024 года они повысились на 8,6%. Кузнецова отметила, что люди с увеличивающимся доходом готовы тратить больше средств на аренду квартиры. На рост стоимости повлияла и отмена массовой льготной ипотеки с 1 июля текущего года, отметила инвестор. У граждан практически не осталось возможности купить квартиру, поэтому они предпочитают снимать жилье. 

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Стоимость аренды жилья в России выросла из-за уровня инфляции, роста доходов населения и отмены массовой льготной ипотеки. Об этом рассказала инвестор, основательница компании Frontiers Мария Кузнецова. «Мы видим, что цены растут очень серьезно, официальный уровень инфляции приблизился к 10%, а фактически многие товары подорожали значительно сильнее. <...> Логично, что когда все дорожает, растет и стоимость аренды. В противном случае собственникам таких объектов будет просто невыгодно их сдавать», — рассказала Кузнецова в интервью радио Sputnik. Также одной из причин повышения цен на аренду она назвала рост доходов россиян. По данным Росстата, за период с января по сентябрь 2024 года они повысились на 8,6%. Кузнецова отметила, что люди с увеличивающимся доходом готовы тратить больше средств на аренду квартиры. На рост стоимости повлияла и отмена массовой льготной ипотеки с 1 июля текущего года, отметила инвестор. У граждан практически не осталось возможности купить квартиру, поэтому они предпочитают снимать жилье. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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