В Раде придумали, как можно задействовать женщин в конфликте с Россией

Депутат Рады Безуглая призвала к мобилизации женщин на Украине
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Женщин предложили занять тыловые должности, чтобы отправить мужчин на фронт
Женщин предложили занять тыловые должности, чтобы отправить мужчин на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин на Украине. По ее словам, представительниц слабого пола можно привлечь к работе в военной промышленности.

«Мобилизация женщин на Украине необходима. Ее следует начать с замещения ими должностей в тылу и привлечения к работам в военной промышленности», — написала Безуглая в своем telegram-канале. 

Она объяснила свою позицию тем, что мобилизация мужчин является дискриминацией. По словам депутата, без всеобщей мобилизации Украина обречена на поражение. Безуглая обратила внимание на то, что в тылу сейчас находятся тысячи «пристроенных» мужчин, которых не хватает боевым подразделениям. «ВСУ не хватает отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма в вооруженных силах», — заявила она.

В ВСУ уже начали принимать людей больных ВИЧ, туберкулезом, а также граждан с психическими отклонениями. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко также обращал внимание на то, что военкоматы активно мобилизовывают наркоманов и людей с серьезными заболеваниями, пишет RT. Несмотря на активную мобилизацию ВСУ не хватает резервов, особенно на Донбассе, где значительно ускорилось продвижение ВС РФ, передает «Национальная служба новостей». 

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин на Украине. По ее словам, представительниц слабого пола можно привлечь к работе в военной промышленности. «Мобилизация женщин на Украине необходима. Ее следует начать с замещения ими должностей в тылу и привлечения к работам в военной промышленности», — написала Безуглая в своем telegram-канале.  Она объяснила свою позицию тем, что мобилизация мужчин является дискриминацией. По словам депутата, без всеобщей мобилизации Украина обречена на поражение. Безуглая обратила внимание на то, что в тылу сейчас находятся тысячи «пристроенных» мужчин, которых не хватает боевым подразделениям. «ВСУ не хватает отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма в вооруженных силах», — заявила она. В ВСУ уже начали принимать людей больных ВИЧ, туберкулезом, а также граждан с психическими отклонениями. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко также обращал внимание на то, что военкоматы активно мобилизовывают наркоманов и людей с серьезными заболеваниями, пишет RT. Несмотря на активную мобилизацию ВСУ не хватает резервов, особенно на Донбассе, где значительно ускорилось продвижение ВС РФ, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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