Марочко: ВС РФ форсировали реку Оскол и начали освобождение Двуречной

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ВС России начали освобождение населенного пункта Двуречная в Харьковской области
ВС России начали освобождение населенного пункта Двуречная в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики ВС РФ успешно форсировали реку Оскол в Харьковской области и начали операцию по освобождению населенного пункта Двуречная. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном (правом) берегу реки Оскол», — заявил Марочко РИА Новости. Специалист сообщил, что в настоящее время проводится операция по освобождению населенного пункта Двуречная. Это, в свою очередь, способствовало усилению боевой активности в этом регионе.

По словам Марочко, возможность для таких действий появилась благодаря анализу разведывательной информации, которая показала благоприятные условия для продвижения в данном районе. Это позволило штурмовым группам ВС РФ укрепиться и начать активные действия по освобождению территории.

Ранее стало известно, что левобережная часть реки Оскол, протекающей через Купянск, служит важным оборонительным плацдармом для российских войск. Она также выполняет ключевую роль в логистике операций в районах Луганской и Харьковской областей.

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Штурмовики ВС РФ успешно форсировали реку Оскол в Харьковской области и начали операцию по освобождению населенного пункта Двуречная. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном (правом) берегу реки Оскол», — заявил Марочко РИА Новости. Специалист сообщил, что в настоящее время проводится операция по освобождению населенного пункта Двуречная. Это, в свою очередь, способствовало усилению боевой активности в этом регионе. По словам Марочко, возможность для таких действий появилась благодаря анализу разведывательной информации, которая показала благоприятные условия для продвижения в данном районе. Это позволило штурмовым группам ВС РФ укрепиться и начать активные действия по освобождению территории. Ранее стало известно, что левобережная часть реки Оскол, протекающей через Купянск, служит важным оборонительным плацдармом для российских войск. Она также выполняет ключевую роль в логистике операций в районах Луганской и Харьковской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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