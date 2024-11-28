Штурмовики ВС РФ успешно форсировали реку Оскол в Харьковской области и начали операцию по освобождению населенного пункта Двуречная. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном (правом) берегу реки Оскол», — заявил Марочко РИА Новости. Специалист сообщил, что в настоящее время проводится операция по освобождению населенного пункта Двуречная. Это, в свою очередь, способствовало усилению боевой активности в этом регионе.
По словам Марочко, возможность для таких действий появилась благодаря анализу разведывательной информации, которая показала благоприятные условия для продвижения в данном районе. Это позволило штурмовым группам ВС РФ укрепиться и начать активные действия по освобождению территории.
Ранее стало известно, что левобережная часть реки Оскол, протекающей через Купянск, служит важным оборонительным плацдармом для российских войск. Она также выполняет ключевую роль в логистике операций в районах Луганской и Харьковской областей.
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