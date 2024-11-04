Силовики рассказали о семье мальчика, утонувшего в яме в Свердловской области. Фото, видео

Утонувший в яме в Талице мальчик воспитывался отчимом

05 ноября 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Талице Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области Девятилетний мальчик, утонувший в яме в Талице, воспитывался матерью и отчимом, они — несудимые, ранее к ответственности не привлекались. Подробности трагедии URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «В семье есть еще младший ребенок — девочка, посещающая детский садик. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по ст. 5.35 КоАП РФ не привлекались. Выражаем искренние соболезнования семье, которую внезапно посетило горе, а также коллективу школы № 55, где обучался погибший. Смерть малыша не останется безнаказанной», — отметил полковник. ЧП произошло днем 4 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть. По версии следствия, мальчик упал, когда шел один в магазин. «Представители организации, которые выкопали яму для протяжки газопровода, будут допрошены. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы», — добавили в свердловском СКР. Почему яму никто не огородил, неизвестно Фото: предоставлено свердловским СКР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятилетний мальчик, утонувший в яме в Талице, воспитывался матерью и отчимом, они — несудимые, ранее к ответственности не привлекались. Подробности трагедии URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «В семье есть еще младший ребенок — девочка, посещающая детский садик. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по ст. 5.35 КоАП РФ не привлекались. Выражаем искренние соболезнования семье, которую внезапно посетило горе, а также коллективу школы № 55, где обучался погибший. Смерть малыша не останется безнаказанной», — отметил полковник. ЧП произошло днем 4 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть. По версии следствия, мальчик упал, когда шел один в магазин. «Представители организации, которые выкопали яму для протяжки газопровода, будут допрошены. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы», — добавили в свердловском СКР.