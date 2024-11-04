04 ноября 2024

Силовики рассказали о семье мальчика, утонувшего в яме в Свердловской области. Фото, видео

Утонувший в яме в Талице мальчик воспитывался отчимом
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в Талице
ЧП произошло в Талице Фото:

Девятилетний мальчик, утонувший в яме в Талице, воспитывался матерью и отчимом, они — несудимые, ранее к ответственности не привлекались. Подробности трагедии URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«В семье есть еще младший ребенок — девочка, посещающая детский садик. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по ст. 5.35 КоАП РФ не привлекались. Выражаем искренние соболезнования семье, которую внезапно посетило горе, а также коллективу школы № 55, где обучался погибший. Смерть малыша не останется безнаказанной», — отметил полковник.

ЧП произошло днем 4 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть. По версии следствия, мальчик упал, когда шел один в магазин. «Представители организации, которые выкопали яму для протяжки газопровода, будут допрошены. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы», — добавили в свердловском СКР.

Почему яму никто не огородил, неизвестно
Почему яму никто не огородил, неизвестно
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Девятилетний мальчик, утонувший в яме в Талице, воспитывался матерью и отчимом, они — несудимые, ранее к ответственности не привлекались. Подробности трагедии URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «В семье есть еще младший ребенок — девочка, посещающая детский садик. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по ст. 5.35 КоАП РФ не привлекались. Выражаем искренние соболезнования семье, которую внезапно посетило горе, а также коллективу школы № 55, где обучался погибший. Смерть малыша не останется безнаказанной», — отметил полковник. ЧП произошло днем 4 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть. По версии следствия, мальчик упал, когда шел один в магазин. «Представители организации, которые выкопали яму для протяжки газопровода, будут допрошены. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы», — добавили в свердловском СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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