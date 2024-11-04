В Пермском крае суд обязал главу округа обеспечить жителей питьевой водой

В деревне Зуево (Пермский край) местные жители пожаловались в прокуратуру на отсутствие питьевой воды. Ведомство обязало главу администрации Кочевского округа привести колодцы на территории деревни в порядок, но мэр проигнорировал представление об устранении нарушений. Тогда дело было передано в суд.
«Жители деревни неоднократно обращались в органы местного самоуправления по поводу отсутствия питьевого водоснабжения, но безрезультатно. Они написали заявление в прокуратуру Кочевского района с просьбой провести проверку. В адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений, но требования прокуратуры были проигнорированы», — сказано в сообщении. Уточняется, что Кочевский районный суд поддержал требования прокуратуры и признал действия администрации незаконными.
В ведомстве добавили, что в Зуево сотрудники прокуратуры обнаружили три колодца с водой. Но все были в плохом состоянии. У одного — разрушены навесы, в другом находился бытовой мусор, а третий расположен далеко за пределами деревни. Колодцы не числились на балансе у муниципалитета. За ними следили сами жители. В суде прокуратура указала главе округа, что необходимо соблюдать гигиенические требования к источникам воды. Решение суда в законную еще не вступило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!