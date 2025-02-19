Цены на гостиницы в Пермском крае выросли из-за туристического сбора

В Пермском крае из-за введения туристического сбора стали расти цены на размещение в гостиницах. Официально об этом сообщили, например, в заповеднике «Вишерский», который предлагает туристам остановиться в своих гостевых домах.
«С 18 февраля стоимость размещения — 1 300 рублей. Изменение стоимости связано с решением Красновишерского городского округа „Об установлении и введении в действие туристического налога“», — сообщает заповедник в соцсетях. Ранее сутки проживания для одного человека стоили 1 200 рублей.
Туристический налог с 2025 года в 10 муниципалитетах Пермского края начали взимать с юридически и физических лиц, которые предоставляют гостиничные услуги. Его размер в этом году составляет 1% от стоимости услуги, но не менее 100 рублей. Далее процент будет увеличиваться ежегодно до максимальных пяти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!