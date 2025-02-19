19 февраля 2025

Цены на гостиницы в Пермском крае выросли из-за туристического сбора

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена за номер выросла
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В Пермском крае из-за введения туристического сбора стали расти цены на размещение в гостиницах. Официально об этом сообщили, например, в заповеднике «Вишерский», который предлагает туристам остановиться в своих гостевых домах.

«С 18 февраля стоимость размещения — 1 300 рублей. Изменение стоимости связано с решением Красновишерского городского округа „Об установлении и введении в действие туристического налога“», — сообщает заповедник в соцсетях. Ранее сутки проживания для одного человека стоили 1 200 рублей.

Туристический налог с 2025 года в 10 муниципалитетах Пермского края начали взимать с юридически и физических лиц, которые предоставляют гостиничные услуги. Его размер в этом году составляет 1% от стоимости услуги, но не менее 100 рублей. Далее процент будет увеличиваться ежегодно до максимальных пяти.

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В Пермском крае из-за введения туристического сбора стали расти цены на размещение в гостиницах. Официально об этом сообщили, например, в заповеднике «Вишерский», который предлагает туристам остановиться в своих гостевых домах. «С 18 февраля стоимость размещения — 1 300 рублей. Изменение стоимости связано с решением Красновишерского городского округа „Об установлении и введении в действие туристического налога“», — сообщает заповедник в соцсетях. Ранее сутки проживания для одного человека стоили 1 200 рублей. Туристический налог с 2025 года в 10 муниципалитетах Пермского края начали взимать с юридически и физических лиц, которые предоставляют гостиничные услуги. Его размер в этом году составляет 1% от стоимости услуги, но не менее 100 рублей. Далее процент будет увеличиваться ежегодно до максимальных пяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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