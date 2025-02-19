В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом Дружининым

В Большесосновском округе (Пермский край) прошли похороны участника специальной военной операции на Украине Антона Дружинина. Он был призван на военную службу осенью 2022 года, сообщили в группе администрации округа.
«Большесосновский округ простился с участником специальной военной операции Антоном Дружининым. Он без сомнения встал на защиту Родины, ее интересов, целостности в борьбе с фашизмом и нацизмом, не пожалев своей жизни ради мира на земле», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
О погибшем известно, что он родился в 1996 году в Очере. Его воспитали приемные родители. В 2015 году Антон Дружин получил диплом Чайковского техникума промышленных технологий и управления. В этом же году его призвали на срочную военную службу, которую он проходил в Южно-Сахалинске. После демобилизации работал и жил в Перми.
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