19 февраля 2025

В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом Дружининым

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны бойца состоялись 19 февраля
Похороны бойца состоялись 19 февраля Фото:

В Большесосновском округе (Пермский край) прошли похороны участника специальной военной операции на Украине Антона Дружинина. Он был призван на военную службу осенью 2022 года, сообщили в группе администрации округа.

«Большесосновский округ простился с участником специальной военной операции Антоном Дружининым. Он без сомнения встал на защиту Родины, ее интересов, целостности в борьбе с фашизмом и нацизмом, не пожалев своей жизни ради мира на земле», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

О погибшем известно, что он родился в 1996 году в Очере. Его воспитали приемные родители. В 2015 году Антон Дружин получил диплом Чайковского техникума промышленных технологий и управления. В этом же году его призвали на срочную военную службу, которую он проходил в Южно-Сахалинске. После демобилизации работал и жил в Перми.

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В Большесосновском округе (Пермский край) прошли похороны участника специальной военной операции на Украине Антона Дружинина. Он был призван на военную службу осенью 2022 года, сообщили в группе администрации округа. «Большесосновский округ простился с участником специальной военной операции Антоном Дружининым. Он без сомнения встал на защиту Родины, ее интересов, целостности в борьбе с фашизмом и нацизмом, не пожалев своей жизни ради мира на земле», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». О погибшем известно, что он родился в 1996 году в Очере. Его воспитали приемные родители. В 2015 году Антон Дружин получил диплом Чайковского техникума промышленных технологий и управления. В этом же году его призвали на срочную военную службу, которую он проходил в Южно-Сахалинске. После демобилизации работал и жил в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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