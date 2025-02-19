Пермскому политику-старожилу вручили почетную награду

Депутаты заксобрания вручили почетный знак «За заслуги в развитии законодательства» руководителю фракции ЕР в краевом парламенте Юрию Борисовцу. Руководитель комитета по промышленности Алексей Мельников назвал Борисовца хранителем традиций пермского парламентаризма.
«Предлагаю наградить почетным знаком нашего коллегу Борисовца Юрия Львовича. На протяжении 20 лет он занимается законотворческой деятельностью, более 10 лет является руководителем фракции партии „Единая Россия“. Он внес неоценимый вклад в развитие законодательства», — заявил Мельников. Трансляция заседания проходит на сайте ЗС.
Депутаты поддержали решение. Борисовец избирается депутатом ЗС с 2001 года. В 2007-2011 годах он был депутатом госдумы. С 2011 года Борисовец является руководителем фракции ЕР. Ранее URA.RU сообщало, что Борисовец выступил с критикой мер поддержки бизнеса, которые предложил минэк.
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