19 февраля 2025

Компания в Пермском крае задолжала сотрудникам 390 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие два месяца не платило зарплату
Предприятие два месяца не платило зарплату Фото:

В Очере (Пермский край) предприятие несколько месяцев не платило своим сотрудникам зарплату. Долг компании составил 390 тысяч рублей, об этом сообщили на сайте краевой прокуратуры.

«За 2024 год задолженность по оплате труда перед работниками коммерческой организации составила более 390 тысяч рублей. При этом у директора была возможность выплатить эти деньги», — сказано в сообщении.

Прокуратура направила иски в суд, чтобы взыскать с работодателя долг по зарплате. На компанию завели уголовное дело.

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В Очере (Пермский край) предприятие несколько месяцев не платило своим сотрудникам зарплату. Долг компании составил 390 тысяч рублей, об этом сообщили на сайте краевой прокуратуры. «За 2024 год задолженность по оплате труда перед работниками коммерческой организации составила более 390 тысяч рублей. При этом у директора была возможность выплатить эти деньги», — сказано в сообщении. Прокуратура направила иски в суд, чтобы взыскать с работодателя долг по зарплате. На компанию завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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