Предприятие два месяца не платило зарплату
В Очере (Пермский край) предприятие несколько месяцев не платило своим сотрудникам зарплату. Долг компании составил 390 тысяч рублей, об этом сообщили на сайте краевой прокуратуры.
«За 2024 год задолженность по оплате труда перед работниками коммерческой организации составила более 390 тысяч рублей. При этом у директора была возможность выплатить эти деньги», — сказано в сообщении.
Прокуратура направила иски в суд, чтобы взыскать с работодателя долг по зарплате. На компанию завели уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!