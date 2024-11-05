Суд освободил от отбывания наказания главу «Биотэка» Шпигеля из-за болезни

Московский Преображенский суд освободил от наказания Бориса Шпигеля, руководителя фармацевтической компании «Биотэк», который был осужден за дачу взяток. Решение обусловлено состоянием его здоровья. Об этом рассказала судья Наталья Бехтерева.
«Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить», — передает РИА Новости слова Бехтеревой. Там добавили, что Шпигель не отбыл еще 7 лет и 4 месяца лишения свободы.
Заседания суда по делу проходили в закрытом формате по инициативе прокуратуры, однако Шпигель и его адвокаты выступали за открытость процесса. Руководитель «Биотэк», находясь под стражей, неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья, у него диагностированы серьезные сердечные заболевания. Вопрос об освобождении Шпигеля из-под стражи рассматривался через видеосвязь, при этом он все время использовал кислородную маску.
Ранее суд приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В период с 2019 по 2020 год взятки Белозерцеву были переданы лично и посредством третьих лиц от Шпигеля за покровительство «Биотэк». В течение 2021 года бывший у губернатора было обнаружено 500 миллионов рублей.
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