В России зафиксирован всплеск написания завещаний

РБК: почти 390 тысяч завещаний россияне составили в 2024 году
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Россияне стали чаще обращаться к нотариусам для составления завещания
Россияне стали чаще обращаться к нотариусам для составления завещания Фото:

Россияне написали 389,8 тысяч завещания за восемь месяцев 2024 года, что на 8% больше аналогичного периода 2023 года. Во многом такой всплеск связан со стремлением россиян избежать конфликтов между своими будущими наследниками, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

«По итогам восьми месяцев 2024 года нотариусы удостоверили 389,8 тысяч завещаний. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — передает РБК информацию из ФНП. По словам экспертов, многие россияне уже сейчас задумываются о том, как лучше распределить имущество после смерти, чтобы избежать недопониманий между будущими наследниками. Тема стала особенно актуальной в свете недавнего повышения судебных госпошлин.

По данным РБК, чаще всего в этом году за завещаниями к нотариусам обращались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Эксперты напомнили, что в случае, если человек передумал и захотел отменить свое завещание, он всегда может обратиться к нотариусам. По оценке ФНП, за восемь месяцев этого года по всей России таким образом было аннулировано почти 19,8 тысяч завещаний.

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Россияне написали 389,8 тысяч завещания за восемь месяцев 2024 года, что на 8% больше аналогичного периода 2023 года. Во многом такой всплеск связан со стремлением россиян избежать конфликтов между своими будущими наследниками, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). «По итогам восьми месяцев 2024 года нотариусы удостоверили 389,8 тысяч завещаний. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — передает РБК информацию из ФНП. По словам экспертов, многие россияне уже сейчас задумываются о том, как лучше распределить имущество после смерти, чтобы избежать недопониманий между будущими наследниками. Тема стала особенно актуальной в свете недавнего повышения судебных госпошлин. По данным РБК, чаще всего в этом году за завещаниями к нотариусам обращались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Эксперты напомнили, что в случае, если человек передумал и захотел отменить свое завещание, он всегда может обратиться к нотариусам. По оценке ФНП, за восемь месяцев этого года по всей России таким образом было аннулировано почти 19,8 тысяч завещаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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