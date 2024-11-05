В России зафиксирован всплеск написания завещаний

Россияне написали 389,8 тысяч завещания за восемь месяцев 2024 года, что на 8% больше аналогичного периода 2023 года. Во многом такой всплеск связан со стремлением россиян избежать конфликтов между своими будущими наследниками, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).
«По итогам восьми месяцев 2024 года нотариусы удостоверили 389,8 тысяч завещаний. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — передает РБК информацию из ФНП. По словам экспертов, многие россияне уже сейчас задумываются о том, как лучше распределить имущество после смерти, чтобы избежать недопониманий между будущими наследниками. Тема стала особенно актуальной в свете недавнего повышения судебных госпошлин.
По данным РБК, чаще всего в этом году за завещаниями к нотариусам обращались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Эксперты напомнили, что в случае, если человек передумал и захотел отменить свое завещание, он всегда может обратиться к нотариусам. По оценке ФНП, за восемь месяцев этого года по всей России таким образом было аннулировано почти 19,8 тысяч завещаний.
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