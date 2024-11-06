В Первоуральскую больницу, где массово уволились медики, нагрянул минздрав

В больнице Первоуральска после массового увольнения медиков началась проверка

06 ноября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

К проверке были привлечены 14 профильных специалистов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральской городской больнице (Свердловская область), столкнувшейся с массовым увольнением (более 100 медиков), стартовала внеплановая проверка. Основной целью этой проверки является предупреждение, выявление и пресечение возможных нарушений, касающихся качества и безопасности медицинской деятельности. «С целью всестороннего рассмотрения доводов, изложенных в запросе, министерством инициирована внеплановая проверка. О результатах проверки вы будете проинформированы дополнительно», — заявили URA.RU в свердловском минздраве. К проверке учреждения были привлечены 14 профильных специалистов. В состав комиссии вошли ключевые фигуры из министерства здравоохранения региона, включая первого заместителя министра, начальник отдела организации специализированной медпомощи и главный кадровик ведомства. «Сама проверка стартовала 1 ноября и продлится до 25 ноября», — пишет Е1.ru. О том, что в больнице в Первоуральске массово увольняются врачи и медсестры, стало известно 28 октября. Более 80 человек к письме президенту Владимиру Путину пожаловались на замглавного врача по лечебной части Юрия Антониади. С его приходом в учреждении якобы начались проблемы с начислением выплат. Но самое главное, на что указали медики, — это хамство, которое, по их словам, позволяет начмед в отношении подчиненных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральской городской больнице (Свердловская область), столкнувшейся с массовым увольнением (более 100 медиков), стартовала внеплановая проверка. Основной целью этой проверки является предупреждение, выявление и пресечение возможных нарушений, касающихся качества и безопасности медицинской деятельности. «С целью всестороннего рассмотрения доводов, изложенных в запросе, министерством инициирована внеплановая проверка. О результатах проверки вы будете проинформированы дополнительно», — заявили URA.RU в свердловском минздраве. К проверке учреждения были привлечены 14 профильных специалистов. В состав комиссии вошли ключевые фигуры из министерства здравоохранения региона, включая первого заместителя министра, начальник отдела организации специализированной медпомощи и главный кадровик ведомства. «Сама проверка стартовала 1 ноября и продлится до 25 ноября», — пишет Е1.ru. О том, что в больнице в Первоуральске массово увольняются врачи и медсестры, стало известно 28 октября. Более 80 человек к письме президенту Владимиру Путину пожаловались на замглавного врача по лечебной части Юрия Антониади. С его приходом в учреждении якобы начались проблемы с начислением выплат. Но самое главное, на что указали медики, — это хамство, которое, по их словам, позволяет начмед в отношении подчиненных.