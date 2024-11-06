06 ноября 2024

В переходе на улице Уральской в Перми восстановили граффити с обитателями моря

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Завершить ремонт перехода на улице Уральской планируется до конца 2024 года
Завершить ремонт перехода на улице Уральской планируется до конца 2024 года Фото:

В переходе на улице Уральской в Перми вновь появились граффити с изображениями жителей подводного мира. Об этом сообщили в городской администрации.

«Подрядчик выполнил устройство внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, восстановил покрытие стен и потолка и граффити с изображением морских обитателей. В переходе устроили дренажную и вентиляционную системы, смонтировали перильные ограждения, установили дополнительное видеонаблюдение. В техническом помещении появилась электрощитовая», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Подрядчику требуется также установить платформы для маломобильных граждан. Ремонт перехода завершат до конца 2024 года.

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В переходе на улице Уральской в Перми вновь появились граффити с изображениями жителей подводного мира. Об этом сообщили в городской администрации. «Подрядчик выполнил устройство внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, восстановил покрытие стен и потолка и граффити с изображением морских обитателей. В переходе устроили дренажную и вентиляционную системы, смонтировали перильные ограждения, установили дополнительное видеонаблюдение. В техническом помещении появилась электрощитовая», — сообщается в telegram-канале мэрии. Подрядчику требуется также установить платформы для маломобильных граждан. Ремонт перехода завершат до конца 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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