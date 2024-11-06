В Перми исторический парк «Россия — Моя история» объявил глобальные скидки на билеты. Попасть в музей можно за рубль, сообщили в минкультуры Пермского края.
«До 30 ноября пермяки и гости города могут посетить любую экспозицию или выставку в парке („Романовы“, „Рюриковичи“, „Три века истории Перми“) за 1 рубль. Приобретенные билеты действительны до 30 декабря 2024 года», — сообщает министерство в соцсети «ВКонтакте». Обычно билеты в музей стоят 300 рублей.
Проект парков «Россия — моя история» стартовал в 2015 году. Интерактивные музеи открылись во многих городах РФ. В Перми под проект отдали здание бывшего Речного вокзала. На площадке, в частности, показывали выставку об истории Украины, где утверждалось, что этой страны не существовало.
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