06 ноября 2024

Главный патриотический музей Перми устроил распродажу билетов за рубль

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Исторический парк распродает билеты весь ноябрь
Исторический парк распродает билеты весь ноябрь Фото:

В Перми исторический парк «Россия — Моя история» объявил глобальные скидки на билеты. Попасть в музей можно за рубль, сообщили в минкультуры Пермского края.

«До 30 ноября пермяки и гости города могут посетить любую экспозицию или выставку в парке („Романовы“, „Рюриковичи“, „Три века истории Перми“) за 1 рубль. Приобретенные билеты действительны до 30 декабря 2024 года», — сообщает министерство в соцсети «ВКонтакте». Обычно билеты в музей стоят 300 рублей.

Проект парков «Россия — моя история» стартовал в 2015 году. Интерактивные музеи открылись во многих городах РФ. В Перми под проект отдали здание бывшего Речного вокзала. На площадке, в частности, показывали выставку об истории Украины, где утверждалось, что этой страны не существовало. 

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В Перми исторический парк «Россия — Моя история» объявил глобальные скидки на билеты. Попасть в музей можно за рубль, сообщили в минкультуры Пермского края. «До 30 ноября пермяки и гости города могут посетить любую экспозицию или выставку в парке („Романовы“, „Рюриковичи“, „Три века истории Перми“) за 1 рубль. Приобретенные билеты действительны до 30 декабря 2024 года», — сообщает министерство в соцсети «ВКонтакте». Обычно билеты в музей стоят 300 рублей. Проект парков «Россия — моя история» стартовал в 2015 году. Интерактивные музеи открылись во многих городах РФ. В Перми под проект отдали здание бывшего Речного вокзала. На площадке, в частности, показывали выставку об истории Украины, где утверждалось, что этой страны не существовало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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