06 ноября 2024

В Челябинскую область завезли зараженные цветы с киви из Казахстана и Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Киви с вредителем поступили из Ирана
Киви с вредителем поступили из Ирана Фото:

В Челябинскую область ввезли зараженные цветы и киви, поступившие из Казахстана и Ирана. По информации пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, речь идет о продукции, в которой выявили опасные карантинные объекты.

«В двух партиях цветов из Казахстана обнаружен западный цветочный (калифорнийский) трипс, а в партии киви из Ирана — тутовая щитовка», — заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Эти вредители могут наносить серьезный ущерб сельскому хозяйству, поэтому зараженная продукция не будет допущена в оборот.

В общей сложности за октябрь на территорию региона ввезли 963 партии растительной продукции. Так, поступило более миллиона срезов цветов и саженцев, 18,3 тысячи тонн овощей и фруктов. Вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль, в рамках которого специалисты отбирали пробы для лабораторных исследований.

Партии товаров, соответствующие фитосанитарным требованиям, допустили к реализации на территории области. Россельхознадзор продолжил контроль за безопасностью растительной продукции, поступающей из-за рубежа.

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В Челябинскую область ввезли зараженные цветы и киви, поступившие из Казахстана и Ирана. По информации пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, речь идет о продукции, в которой выявили опасные карантинные объекты. «В двух партиях цветов из Казахстана обнаружен западный цветочный (калифорнийский) трипс, а в партии киви из Ирана — тутовая щитовка», — заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Эти вредители могут наносить серьезный ущерб сельскому хозяйству, поэтому зараженная продукция не будет допущена в оборот. В общей сложности за октябрь на территорию региона ввезли 963 партии растительной продукции. Так, поступило более миллиона срезов цветов и саженцев, 18,3 тысячи тонн овощей и фруктов. Вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль, в рамках которого специалисты отбирали пробы для лабораторных исследований. Партии товаров, соответствующие фитосанитарным требованиям, допустили к реализации на территории области. Россельхознадзор продолжил контроль за безопасностью растительной продукции, поступающей из-за рубежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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