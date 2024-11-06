В Челябинскую область завезли зараженные цветы с киви из Казахстана и Ирана

В Челябинскую область ввезли зараженные цветы и киви, поступившие из Казахстана и Ирана. По информации пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, речь идет о продукции, в которой выявили опасные карантинные объекты.
«В двух партиях цветов из Казахстана обнаружен западный цветочный (калифорнийский) трипс, а в партии киви из Ирана — тутовая щитовка», — заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Эти вредители могут наносить серьезный ущерб сельскому хозяйству, поэтому зараженная продукция не будет допущена в оборот.
В общей сложности за октябрь на территорию региона ввезли 963 партии растительной продукции. Так, поступило более миллиона срезов цветов и саженцев, 18,3 тысячи тонн овощей и фруктов. Вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль, в рамках которого специалисты отбирали пробы для лабораторных исследований.
Партии товаров, соответствующие фитосанитарным требованиям, допустили к реализации на территории области. Россельхознадзор продолжил контроль за безопасностью растительной продукции, поступающей из-за рубежа.
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