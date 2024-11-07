Житель Бердянска подорвал авто экс-судьи по заданию Украины

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Мужчину задержали силовики
Мужчину задержали силовики Фото:

Обвиняемый в организации взрыва автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области заявил, что действововал по поручению Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Обвиняемый в совершении преступления утверждает, что его действия были осуществлены по заданию украинской разведки. В качестве вознаграждения за выполнение миссии он должен был получить 10 тысяч долларов США», — прокомментировала Петренко РИА Новости. Сам подрыв автомобиля произошел 2 октября. 

Она также уточнила, что до присоединения Запорожской области к России подозреваемый был сотрудником украинской прокуратуры. Возбуждено дело по статьям «Покушение на теракт» и «Незаконный оборт взрывчатки».   

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Обвиняемый в организации взрыва автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области заявил, что действововал по поручению Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. «Обвиняемый в совершении преступления утверждает, что его действия были осуществлены по заданию украинской разведки. В качестве вознаграждения за выполнение миссии он должен был получить 10 тысяч долларов США», — прокомментировала Петренко РИА Новости. Сам подрыв автомобиля произошел 2 октября.  Она также уточнила, что до присоединения Запорожской области к России подозреваемый был сотрудником украинской прокуратуры. Возбуждено дело по статьям «Покушение на теракт» и «Незаконный оборт взрывчатки».   
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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