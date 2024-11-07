Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Барыса» (Астана), увеличив до четырех матчей победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Барыс-Арене» в Астане. Счет составил 1:3 (1:0; 0:0; 0:3), передает сайт khl.ru.
В самом начале матча ХК «Барыс» смог отличиться. Форвард Никита Сетдиков прорвался сквозь оборону соперника и забросил шайбу точным броском. Команда из Астаны удерживала счет до третьего периода. Лишь в нем «Автомобилист» измотал давлением «Барыс», получивший несколько удалений подряд. И в игре 4 на 4 защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин мощным ударом сравнял счет. Во второй половине третьей двадцатиминутки нападающие Брендан Лайпсик и Стефан Да Коста своими бросками в ворота вырвали победу для ХК «Автомобилист».
После 22 туров «Автомобилист» расположился на пятой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 30 очками. На Востоке и в общей таблице ХК «Барыс» находится на предпоследней строчке — 14 очков.
В прошлых трех матчах «Автомобилист» одержал три победы с минимальной разницей в счете. Сначала екатеринбуржцы одолели в гостях «Нефтехимик» со счетом 3:2. После был обыгран «Трактор» в уральском дерби при поддержке рэпера Вити АК-47 — 5:4. Домашняя игра вновь против «Нефтехимика» завершилась со счетом 3:2 в пользу «Автомобилиста».
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