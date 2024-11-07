В затопленный дом военного городка Чебаркуля направлена комиссия

В затопленный кипятком многоквартирный дом Чебаркуля (Челябинская область), где в закрытой квартире на пятом этаже лопнула батарея, направлена комиссия для оценки последствий коммунальной аварии и помощи жильцам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. В региональном минстрое направят специалистов, которые установят причину аварии.
«Сейчас отопление и горячее водоснабжение в доме возобновлены. На месте работает выездная комиссия, которая определит, какие меры необходимы для устранения последствий аварий и какая помощь необходима жильцам пострадавшего дома», — сообщили в пресс-службе администрации Чебаркуля.
Накануне коммунальной аварии на магистральной теплосети МУП «Теплоком» был ремонт, меняли запорную арматуру. Для этого ограничили подачу тепла в 12 домов. 6 ноября запустили тепловой пункт, давление внутри труб резко выросло, из-за чего лопнула батарея на пятом этаже, где никто не живет. Управляющая компания «Сфера ЖКС» оперативно вскрыла квартиру и устранила аварию. Как добавили в пресс-службе регионального минстроя, ситуация находится на контроле. Сегодня запланирован выезд комиссии для установления причин аварии.
Жителей дома в военном городке Чебаркуля затопило кипятком из-за коммунальной аварии. Вода прошибла полы и стены с пятого по первый этаж, уничтожив ремонт и имущество. Жители эвакуировались из затопленных квартир.
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