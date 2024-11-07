МЧС: на Свердловскую область обрушатся метель, изморозь и штормовой ветер

В Свердловской области 9 ноября ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, гололедно-изморозевые явления и метель. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Избегайте рекламных щитов и неустойчивых сооружений. Не стоит прятаться от ветра у стен зданий. Также не следует парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями», — призвали спасатели. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
При этом 9-10 ноября в регионе прогнозируется потепление за счет поступления более теплой воздушной массы от атлантического циклона. По словам синоптика Алексея Пулина, плюсовые температуры будут сопровождаться осадками.
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