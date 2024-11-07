07 ноября 2024

МЧС: на Свердловскую область обрушатся метель, изморозь и штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость порывов ветра достигнет 23 метров в секунду
Скорость порывов ветра достигнет 23 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 9 ноября ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, гололедно-изморозевые явления и метель. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Избегайте рекламных щитов и неустойчивых сооружений. Не стоит прятаться от ветра у стен зданий. Также не следует парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями», — призвали спасатели. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

При этом 9-10 ноября в регионе прогнозируется потепление за счет поступления более теплой воздушной массы от атлантического циклона. По словам синоптика Алексея Пулина, плюсовые температуры будут сопровождаться осадками.

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В Свердловской области 9 ноября ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, гололедно-изморозевые явления и метель. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Избегайте рекламных щитов и неустойчивых сооружений. Не стоит прятаться от ветра у стен зданий. Также не следует парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями», — призвали спасатели. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». При этом 9-10 ноября в регионе прогнозируется потепление за счет поступления более теплой воздушной массы от атлантического циклона. По словам синоптика Алексея Пулина, плюсовые температуры будут сопровождаться осадками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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