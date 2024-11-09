В Екатеринбурге жители дома №5 на Малахитовом переулке жалуются на неадекватного соседа. Он бегает с ножом, стучится в дверь и пытается драться, рассказал очевидец в соцсетях.
«Постоянные истязания и пытки, музыка на весь дом до трех ночи. По выходным такой притон, его жена уезжает, он сходит с ума. Бегает с ножом, в подъезде все ломает. Долбит часто, дверь вся переломана», — поделился проблемой житель дома с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург».
Напуганные жильцы вызывают полицию, но так происходит уже много лет. В 2021 году соседям даже пришлось связать мужчину, так как он нападал на людей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, как неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали и ссор с соседями у них не возникало.
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