«Бегает с ножом»: в Екатеринбурге неадекват восемь лет кошмарит соседей. Видео

В Екатеринбурге неадекватный сосед держит в страхе жителей дома

10 ноября 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Поведение соседа пугает жителей дома Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге жители дома №5 на Малахитовом переулке жалуются на неадекватного соседа. Он бегает с ножом, стучится в дверь и пытается драться, рассказал очевидец в соцсетях. «Постоянные истязания и пытки, музыка на весь дом до трех ночи. По выходным такой притон, его жена уезжает, он сходит с ума. Бегает с ножом, в подъезде все ломает. Долбит часто, дверь вся переломана», — поделился проблемой житель дома с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург». Напуганные жильцы вызывают полицию, но так происходит уже много лет. В 2021 году соседям даже пришлось связать мужчину, так как он нападал на людей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, как неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали и ссор с соседями у них не возникало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жители дома №5 на Малахитовом переулке жалуются на неадекватного соседа. Он бегает с ножом, стучится в дверь и пытается драться, рассказал очевидец в соцсетях. «Постоянные истязания и пытки, музыка на весь дом до трех ночи. По выходным такой притон, его жена уезжает, он сходит с ума. Бегает с ножом, в подъезде все ломает. Долбит часто, дверь вся переломана», — поделился проблемой житель дома с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург». Напуганные жильцы вызывают полицию, но так происходит уже много лет. В 2021 году соседям даже пришлось связать мужчину, так как он нападал на людей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, как неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали и ссор с соседями у них не возникало.