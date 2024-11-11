Будет ли магнитная буря 12 ноября 2024 года: прогноз ученых

О новой угрозе магнитной бури сообщают ученые. Данные о возможных геоударах появились в прогнозе на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. О том, какой будет магнитная буря 12 ноября — в материале URA.RU.
Прогноз ученых 12 ноября 2024 года
Из прогноза, опубликованного на сайте лаборатории, действительно следует, что в этот день уровень магнитной активности будет выше, чем в другие дни. Показатель ночью достигнет почти четырех баллов, однако специалисты относят это к «спокойной магнитосфере».
В течение дня уровень показатель будет колебаться в районе трех баллов из девяти максимальных. Вероятность магнитной бури в этот день составит всего 10%, магнитного шторма — всего 1%, что крайне мало.
Возможные последствия магнитных бурь
Нарушение работы спутниковых систем: спутники, находящиеся на околоземной орбите, могут испытывать повышенные нагрузки, что может привести к сбоям в передаче данных и ухудшению качества связи.
Увеличение количества ошибок в системах GPS-навигации: геомагнитные возмущения способны влиять на точность работы GPS-систем, что особенно критично для авиации и морского транспорта.
Воздействие на здоровье людей: люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Также возможны головные боли, бессонница, повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания.
Проблемы с электроснабжением: высоковольтные линии электропередачи могут выйти из строя из-за перегрузок, вызванных изменениями в магнитном поле Земли.
Полярные сияния: одним из положительных эффектов магнитных бур таких масштабов являются яркие полярные сияния, которые могут наблюдаться далеко за пределами обычных широт.
Истории сильных магнитных бурь
Магнитные бури происходят регулярно, и человечеству неоднократно приходилось сталкиваться с их последствиями. Вот несколько примеров наиболее значимых событий:
Каррингтонское событие (1859 год)
Одним из самых известных случаев является так называемое Каррингтонское солнечное супершторм, произошедшее 1 сентября 1859 года. Эта магнитная буря считается одной из самых мощных за всю историю наблюдений. Во многих частях мира наблюдались яркие полярные сияния, видимые даже в тропиках. Телеграфные линии вышли из строя, а в некоторых местах даже возникли пожары из-за перегрева проводов.
Магнитная буря 1921 года
В мае 1921 года произошла крупная магнитная буря, которая вызвала серьезные нарушения в работе телеграфных линий в Северной Америке и Европе. Сообщалось о многочисленных случаях пожаров и повреждений оборудования.
Квебекская авария (1989 год)
13 марта 1989 года произошел мощный геомагнитный шторм, который привел к отключению электричества в провинции Квебек, Канада. Более шести миллионов человек остались без света на девять часов. Этот инцидент продемонстрировал, насколько уязвимыми могут быть современные энергетические системы перед природными катаклизмами.
Солнечные штормы 2003 года
В октябре-ноябре 2003 года серия солнечных вспышек вызвала серию мощных магнитных бур, получивших название «Halloween Storms». Эти события оказали значительное влияние на работу спутников и коммуникационных систем, а также вызвали многочисленные перебои в электроснабжении.
Шторм 2012 года
22 июля 2012 года произошёл крупный корональный выброс массы (CME), который прошёл мимо Земли всего на несколько дней раньше, чем был зафиксирован учеными. Если бы CME попал прямо в Землю, последствия могли бы быть сопоставимы с Каррингтоновским событием 1859 года.
Как защитить себя во во время сильной магнитной бури
Ограничьте использование электронных устройств: старайтесь избегать использования чувствительных к электромагнитным помехам приборов, таких как мобильные телефоны, компьютеры и бытовая техника.
Следите за своим здоровьем: постарайтесь снизить уровень стресса, избегайте переутомления, пейте достаточное количество воды и старайтесь хорошо высыпаться.
Людям с хроническими заболеваниями: обязательно проконсультируйтесь с врачом и следуйте его рекомендациям. Держите при себе необходимые лекарства.
Будьте готовы к возможным отключениям электричества: зарядите все устройства заранее и подготовьтесь к возможному отсутствию света.
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