Полпред Жога поставил оценку уральским губернаторам за помощь Донбассу

Полпред Жога: работа регионов УрФО в ДНР — яркая демонстрация единства страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога уехал на передовую несколько дней назад (архивное фото)
Артем Жога уехал на передовую несколько дней назад (архивное фото) Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога назвал впечатляющими результаты уральских регионов по поддержке Донбасса. Он посетил подшефные территории — Макеевку, Ясиноватую, Волноваху, Тельмановский округ и Авдеевку, осмотрел отремонтированные МФЦ, многоквартирные дома, больницы, дороги, учреждения образования и культуры и остался доволен, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Силами регионов УрФО восстанавливаются и модернизируются самые разные объекты в ДНР — от школ и детских садов и до больниц и жилых домов. То, с какой скоростью и с каким качеством это делается, заслуживает восхищения. Работа регионов УрФО здесь — это самая яркая демонстрация единства нашей страны, когда нет далеких и близких регионов, а есть только родные», — отметил Жога и поблагодарил всех губернаторов.

У каждого региона впереди еще много мероприятий по восстановлению объектов в ДНР и ЛНР — из 1315 выполнили больше половины. Также Жога посетил Мариуполь, где принял участие в церемонии открытия именной парты имени Героя России, его сына Владимира Жоги в школе №34.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога назвал впечатляющими результаты уральских регионов по поддержке Донбасса. Он посетил подшефные территории — Макеевку, Ясиноватую, Волноваху, Тельмановский округ и Авдеевку, осмотрел отремонтированные МФЦ, многоквартирные дома, больницы, дороги, учреждения образования и культуры и остался доволен, рассказали в пресс-службе полпредства. «Силами регионов УрФО восстанавливаются и модернизируются самые разные объекты в ДНР — от школ и детских садов и до больниц и жилых домов. То, с какой скоростью и с каким качеством это делается, заслуживает восхищения. Работа регионов УрФО здесь — это самая яркая демонстрация единства нашей страны, когда нет далеких и близких регионов, а есть только родные», — отметил Жога и поблагодарил всех губернаторов. У каждого региона впереди еще много мероприятий по восстановлению объектов в ДНР и ЛНР — из 1315 выполнили больше половины. Также Жога посетил Мариуполь, где принял участие в церемонии открытия именной парты имени Героя России, его сына Владимира Жоги в школе №34.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...