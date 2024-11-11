Полпред Жога поставил оценку уральским губернаторам за помощь Донбассу

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога назвал впечатляющими результаты уральских регионов по поддержке Донбасса. Он посетил подшефные территории — Макеевку, Ясиноватую, Волноваху, Тельмановский округ и Авдеевку, осмотрел отремонтированные МФЦ, многоквартирные дома, больницы, дороги, учреждения образования и культуры и остался доволен, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Силами регионов УрФО восстанавливаются и модернизируются самые разные объекты в ДНР — от школ и детских садов и до больниц и жилых домов. То, с какой скоростью и с каким качеством это делается, заслуживает восхищения. Работа регионов УрФО здесь — это самая яркая демонстрация единства нашей страны, когда нет далеких и близких регионов, а есть только родные», — отметил Жога и поблагодарил всех губернаторов.
У каждого региона впереди еще много мероприятий по восстановлению объектов в ДНР и ЛНР — из 1315 выполнили больше половины. Также Жога посетил Мариуполь, где принял участие в церемонии открытия именной парты имени Героя России, его сына Владимира Жоги в школе №34.
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