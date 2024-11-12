СК завел уголовное дело на мужчину, который пнул ребенка в Челябинске

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На мужчину, ударившему ребенка в подъезде, заведено уголовное дело по двум статьям
На мужчину, ударившему ребенка в подъезде, заведено уголовное дело по двум статьям Фото:

В Челябинске на мужчину, который пнул ребенка в подъезде дома по улице Бейвеля, заведено уголовное дело по статьям об угрозе убийства и хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета региона.

«Мужчина в подъезде одного из домов по улице Бейвеля в Курчатовском районе нанес удар ногой по телу девятилетнего мальчика. Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пункту „а“ части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Личность мужчины установлена. Принимаются меры к его задержанию, добавили в СУ СК по Челябинской области.

В подъезде одного из домов по улице Бейвеля в Челябинске мужчина сначала впечатал чужого ребенка в стену, потом ударил его ногой. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Трое мальчиков выясняли отношения в подъезде. Из одной из квартир вышел мужчина, предположительно, отец кого-то из дерущихся, и решил наказать чужого ребенка.

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В Челябинске на мужчину, который пнул ребенка в подъезде дома по улице Бейвеля, заведено уголовное дело по статьям об угрозе убийства и хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета региона. «Мужчина в подъезде одного из домов по улице Бейвеля в Курчатовском районе нанес удар ногой по телу девятилетнего мальчика. Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пункту „а“ части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Личность мужчины установлена. Принимаются меры к его задержанию, добавили в СУ СК по Челябинской области. В подъезде одного из домов по улице Бейвеля в Челябинске мужчина сначала впечатал чужого ребенка в стену, потом ударил его ногой. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Трое мальчиков выясняли отношения в подъезде. Из одной из квартир вышел мужчина, предположительно, отец кого-то из дерущихся, и решил наказать чужого ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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