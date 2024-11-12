«Дочка» РМК выкупила недострой рядом с ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ООО «Частное охранное предприятие РМК-Безопасность» выкупило за 205,9 миллиона рублей недострой возле торгового центра «Мега». Речь идет об объекте на Московском тракте. Это следует из итогов торгов на сайте Фонда имущества Свердловской области.
Согласно документации, площадь недостроя составляет 22,8 тысячи квадратных метров. Изначально объект оценили в 85,4 млн рублей, однако на торгах цена увеличилась больше чем в два раза. Официально сделка состоялась 1 ноября.
Известно, что в торгах участвовали также ООО «Агротехлес», ООО «Стройтехнопласт». По информации открытых источников, руководителем компании-победителя является Сергей Плешко, а владельцами выступают Дмитрий Прохоров, Анатолий Усейнов, Михаил Варфоломеев и Михаил Пестов.
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