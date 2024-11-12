В Свердловской области придумали, как решить главную проблему инвесторов

Свердловским бизнесменам упростят решение вопросов по техническому присоединению предприятий к сетям газораспределения, тепло, электро и водоснабжения. Заниматься этим будет рабочая группа, которую создало минЖКХ области, в рамках бережливого федерального проекта «Сквозной инвестиционный поток». В состав организации, кроме глав отраслевых министерств и ресурсоснабжающих компаний, вошли и региональные бизнес-сообщества. Об этом URA.RU рассказал председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.
«Мы приветствуем создание рабочей группы по реализации проекта „Сквозной инвестиционный поток“ и готовы активно участвовать в ее работе. Это важный шаг к улучшению инвестиционного климата и снижению административных барьеров. Просим предпринимателей информировать нас о возникающих проблемах с подключением к сетям. Мы будем прилагать все усилия, чтобы эти вопросы решались оперативно и эффективно», — заявил Гункевич.
По его словам, часто возникающие проблемы с технологическим присоединяем предприятий к сетям сказываются на развитии бизнеса. Из-за этого медленнее внедряются новые инвестиционные проекты. «Совместными действиями мы сможем создать условия, при которых бизнес, регион и страна будут процветать», — подчеркнул Гункевич.
Согласно приказу регионального минЖКХ, группа будет работать по трем приоритетным направлениям — подключение оборудования к электросетям (до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт), к сетям газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Организация будет координировать работу исполнительных органов власти и взаимодействовать с муниципалитетами. Для этого рабочая группа должна проанализировать причины возникающих проблем, разработать «дорожную карту» по оптимизации процессов, возможно, где-то внести предложения по совершенствованию законодательства.
Пилотный проект «Сквозной инвестиционный поток» министерство экономразвития РФ совместно с госкорпорацией «Росатом» запустило в 2022 году. В нем приняли участие семь регионов страны.
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