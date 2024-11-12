12 ноября 2024

Главе СК РФ доложат о ситуации с избиением в подъезде 9-летнего школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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На напавшего с кулаками мужчину завели уголовное дело Фото:

Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела, связанного с избиением школьника в подъезде многоквартирного дома в Курчатовском районе Челябинска. 9-летний мальчик получил травмы предположительно от отца одного из ровесников, которые ранее устроили потасовку. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

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Мужчина пнул чужого ребенка в подъезде по улице Бейвеля в Челябинске. Видео

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела. С целью установления всех обстоятельств возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 и 213 УК РФ», — прокомментировали в Следственном комитете России.

Как сообщало URA.RU ранее, случай произошел в подъезде дома по улице Бейвеля. Мужчина сначала впечатал чужого ребенка в стену, потом ударил его ногой. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

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Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела, связанного с избиением школьника в подъезде многоквартирного дома в Курчатовском районе Челябинска. 9-летний мальчик получил травмы предположительно от отца одного из ровесников, которые ранее устроили потасовку. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела. С целью установления всех обстоятельств возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 и 213 УК РФ», — прокомментировали в Следственном комитете России. Как сообщало URA.RU ранее, случай произошел в подъезде дома по улице Бейвеля. Мужчина сначала впечатал чужого ребенка в стену, потом ударил его ногой. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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