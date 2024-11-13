Мизулина уличила свердловскую школу в сокрытии жестокого избиения ученицы

Мизулина обвинила школу Нижних Серег в сокрытии избиения ученицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулину заинтересовали подробности инцидента в школе Нижних Серег
Мизулину заинтересовали подробности инцидента в школе Нижних Серег Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила руководство школы в Нижних Сергах (Свердловская область) в попытке скрыть факты и уклонении от ответственности после жестокого избиения ученицы. В своем telegram-канале Мизулина рассказала, что после инцидента детям запретили снимать видео в учреждении.

«СМИ сообщают, что после ситуации с нападением на девочку в школе города Нижние Серги подросткам запретили снимать видео на телефоны. Им якобы угрожают проверками телефонов и постановкой на учет. Думаю, что это связано с попыткой руководства школы уйти от ответственности и замять инцидент», — пояснила Мизулина.

ЧП произошло 11 ноября. По первой версии, 15-летний парень жестоким поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. По другой, он это сделал ради видео в TikTok. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР и региональный минобр, они ведут проверку. Ситуацией также возмутились в президентском совете по правам человека. Против юноши могут возбудить дело по статье «Хулиганство».

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила руководство школы в Нижних Сергах (Свердловская область) в попытке скрыть факты и уклонении от ответственности после жестокого избиения ученицы. В своем telegram-канале Мизулина рассказала, что после инцидента детям запретили снимать видео в учреждении. «СМИ сообщают, что после ситуации с нападением на девочку в школе города Нижние Серги подросткам запретили снимать видео на телефоны. Им якобы угрожают проверками телефонов и постановкой на учет. Думаю, что это связано с попыткой руководства школы уйти от ответственности и замять инцидент», — пояснила Мизулина. ЧП произошло 11 ноября. По первой версии, 15-летний парень жестоким поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. По другой, он это сделал ради видео в TikTok. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР и региональный минобр, они ведут проверку. Ситуацией также возмутились в президентском совете по правам человека. Против юноши могут возбудить дело по статье «Хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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