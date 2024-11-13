Мизулина уличила свердловскую школу в сокрытии жестокого избиения ученицы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила руководство школы в Нижних Сергах (Свердловская область) в попытке скрыть факты и уклонении от ответственности после жестокого избиения ученицы. В своем telegram-канале Мизулина рассказала, что после инцидента детям запретили снимать видео в учреждении.
«СМИ сообщают, что после ситуации с нападением на девочку в школе города Нижние Серги подросткам запретили снимать видео на телефоны. Им якобы угрожают проверками телефонов и постановкой на учет. Думаю, что это связано с попыткой руководства школы уйти от ответственности и замять инцидент», — пояснила Мизулина.
ЧП произошло 11 ноября. По первой версии, 15-летний парень жестоким поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. По другой, он это сделал ради видео в TikTok. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР и региональный минобр, они ведут проверку. Ситуацией также возмутились в президентском совете по правам человека. Против юноши могут возбудить дело по статье «Хулиганство».
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