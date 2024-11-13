В Бронницах разгорелся скандал из-за взяточничества должностных лиц

Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
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Батурин требовал 5% от суммы контракта на благоустройство парка, заявили в СК Фото:

Первый замглавы администрации города Бронницы Михаил Батурин задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«В Московской области задержан первый заместитель главы администрации г. о. Бронницы, подозреваемый в получении взятки», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там добавили, что он был задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Правоохранительные органы также ищут второго фигуранта дела, связанного с заместителем главы Бронницкого городского округа.

По версии следствия, в 2021 году Батурин потребовал от представителя компании 5% от суммы контракта на благоустройство парка (более 158 миллионов рублей) в обмен на общее покровительство. Объем выполненных работ не соответствовал техническому заданию, городу был причинен ущерб в 7,4 миллиона рублей.

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Первый замглавы администрации города Бронницы Михаил Батурин задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. «В Московской области задержан первый заместитель главы администрации г. о. Бронницы, подозреваемый в получении взятки», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там добавили, что он был задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Правоохранительные органы также ищут второго фигуранта дела, связанного с заместителем главы Бронницкого городского округа. По версии следствия, в 2021 году Батурин потребовал от представителя компании 5% от суммы контракта на благоустройство парка (более 158 миллионов рублей) в обмен на общее покровительство. Объем выполненных работ не соответствовал техническому заданию, городу был причинен ущерб в 7,4 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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