В Бронницах разгорелся скандал из-за взяточничества должностных лиц

Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке

13 ноября 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Батурин требовал 5% от суммы контракта на благоустройство парка, заявили в СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый замглавы администрации города Бронницы Михаил Батурин задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. «В Московской области задержан первый заместитель главы администрации г. о. Бронницы, подозреваемый в получении взятки», — сообщил СК в своем telegram-канале . Там добавили, что он был задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Правоохранительные органы также ищут второго фигуранта дела, связанного с заместителем главы Бронницкого городского округа. По версии следствия, в 2021 году Батурин потребовал от представителя компании 5% от суммы контракта на благоустройство парка (более 158 миллионов рублей) в обмен на общее покровительство. Объем выполненных работ не соответствовал техническому заданию, городу был причинен ущерб в 7,4 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замглавы администрации города Бронницы Михаил Батурин задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. «В Московской области задержан первый заместитель главы администрации г. о. Бронницы, подозреваемый в получении взятки», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там добавили, что он был задержан за взятку в размере девяти миллионов рублей. Правоохранительные органы также ищут второго фигуранта дела, связанного с заместителем главы Бронницкого городского округа. По версии следствия, в 2021 году Батурин потребовал от представителя компании 5% от суммы контракта на благоустройство парка (более 158 миллионов рублей) в обмен на общее покровительство. Объем выполненных работ не соответствовал техническому заданию, городу был причинен ущерб в 7,4 миллиона рублей.