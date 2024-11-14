На челябинском озере требуется директор базы отдыха с окладом 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озера Южного Урала. Челябинская область, небо, лето, тучи, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
Директору готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц Фото:

Строящемуся оздоровительному комплексу на озере Увильды в Челябинской области требуется директор с зарплатой от 150 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter.

«Строящийся крупный оздоровительный комплекс на озере Увильды Челябинской области ищет управляющего/директора. Зарплата от 150 тысяч рублей на руки, требуется опыт работы от трех до шести лет», — говорится на сайте объявлений. Работдатель предлагает официальное трудоустройство и соцпакет.

В вакансии указано, что обязанностями директора станут организация работающего направления отдыха, а также контроль строительства новых и ремонта старых корпусов. Кроме того, управляющий должен уметь взаимодействовать с местными госструктурами, обеспечить соблюдение норм и правил закона, гарантирующих успешное прохождение проверок, а также решать все вопросы по жизнеобеспечению базы, включая работу коллектива. Кандидатам нужно иметь высшее техническое или специальное образование, опыт работы в сфере отдыха, туризма и оздоровления, быть коммуникабельным и находить точки соприкосновения со строительными компаниями, а также административными и силовыми ведомствами.

Ранее челябинцам предлагали мыть самолеты вахтой в Москве. За шестидневную либо семидневную рабочую неделю можно заработать до 340 тысяч рублей в месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строящемуся оздоровительному комплексу на озере Увильды в Челябинской области требуется директор с зарплатой от 150 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter. «Строящийся крупный оздоровительный комплекс на озере Увильды Челябинской области ищет управляющего/директора. Зарплата от 150 тысяч рублей на руки, требуется опыт работы от трех до шести лет», — говорится на сайте объявлений. Работдатель предлагает официальное трудоустройство и соцпакет. В вакансии указано, что обязанностями директора станут организация работающего направления отдыха, а также контроль строительства новых и ремонта старых корпусов. Кроме того, управляющий должен уметь взаимодействовать с местными госструктурами, обеспечить соблюдение норм и правил закона, гарантирующих успешное прохождение проверок, а также решать все вопросы по жизнеобеспечению базы, включая работу коллектива. Кандидатам нужно иметь высшее техническое или специальное образование, опыт работы в сфере отдыха, туризма и оздоровления, быть коммуникабельным и находить точки соприкосновения со строительными компаниями, а также административными и силовыми ведомствами. Ранее челябинцам предлагали мыть самолеты вахтой в Москве. За шестидневную либо семидневную рабочую неделю можно заработать до 340 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...