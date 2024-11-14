На челябинском озере требуется директор базы отдыха с окладом 150 тысяч рублей

14 ноября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Директору готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строящемуся оздоровительному комплексу на озере Увильды в Челябинской области требуется директор с зарплатой от 150 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter. «Строящийся крупный оздоровительный комплекс на озере Увильды Челябинской области ищет управляющего/директора. Зарплата от 150 тысяч рублей на руки, требуется опыт работы от трех до шести лет», — говорится на сайте объявлений. Работдатель предлагает официальное трудоустройство и соцпакет. В вакансии указано, что обязанностями директора станут организация работающего направления отдыха, а также контроль строительства новых и ремонта старых корпусов. Кроме того, управляющий должен уметь взаимодействовать с местными госструктурами, обеспечить соблюдение норм и правил закона, гарантирующих успешное прохождение проверок, а также решать все вопросы по жизнеобеспечению базы, включая работу коллектива. Кандидатам нужно иметь высшее техническое или специальное образование, опыт работы в сфере отдыха, туризма и оздоровления, быть коммуникабельным и находить точки соприкосновения со строительными компаниями, а также административными и силовыми ведомствами. Ранее челябинцам предлагали мыть самолеты вахтой в Москве. За шестидневную либо семидневную рабочую неделю можно заработать до 340 тысяч рублей в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строящемуся оздоровительному комплексу на озере Увильды в Челябинской области требуется директор с зарплатой от 150 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter. «Строящийся крупный оздоровительный комплекс на озере Увильды Челябинской области ищет управляющего/директора. Зарплата от 150 тысяч рублей на руки, требуется опыт работы от трех до шести лет», — говорится на сайте объявлений. Работдатель предлагает официальное трудоустройство и соцпакет. В вакансии указано, что обязанностями директора станут организация работающего направления отдыха, а также контроль строительства новых и ремонта старых корпусов. Кроме того, управляющий должен уметь взаимодействовать с местными госструктурами, обеспечить соблюдение норм и правил закона, гарантирующих успешное прохождение проверок, а также решать все вопросы по жизнеобеспечению базы, включая работу коллектива. Кандидатам нужно иметь высшее техническое или специальное образование, опыт работы в сфере отдыха, туризма и оздоровления, быть коммуникабельным и находить точки соприкосновения со строительными компаниями, а также административными и силовыми ведомствами. Ранее челябинцам предлагали мыть самолеты вахтой в Москве. За шестидневную либо семидневную рабочую неделю можно заработать до 340 тысяч рублей в месяц.