Самые большие студии в новостройках продают в Челябинске

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Средняя площадь студий в новостройках в городе составляет 31,5 «квадратов», в других городах - 27 квадратных метров
Средняя площадь студий в новостройках в городе составляет 31,5 «квадратов», в других городах - 27 квадратных метров Фото:

Челябинск лидирует по России по числу самых больших студий и однокомнатных квартир в новостройках. На данный момент их средняя площадь составляет 31,5 и 44 квадратных метра соответственно. В других мегаполисах средняя площадь продаваемых студий составляет 27 квадратных метров, а площадь «однушек» — 40 «квадратов», сообщается в исследовании.

«Челябинск лидирует по России в рейтинге наибольшего метража студий и однушек: их средняя площадь составляет 31,5 и 44 квадратных метра соответственно. Тогда как в большинстве других городов-миллионников площадь студий — 27-28 квадратных метров, а метраж однокомнатных квартир — 40-41 квадратный метр», — сообщается в исследовании сервиса цифровой аналитики «Объектив РФ».

Как отмечается в исследовании, за счет данного показателя средняя площадь новых квартир в Челябинске по состоянию на октябрь также больше, чем в других городах. Она составляет почти 54 квадратных метра. Для сравнения, в Екатеринбурге средняя площадь продаваемых квартир составляет 49,5, в Новосибирске — 51,5, а в Перми — 51,7 квадратных метров.

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Челябинск лидирует по России по числу самых больших студий и однокомнатных квартир в новостройках. На данный момент их средняя площадь составляет 31,5 и 44 квадратных метра соответственно. В других мегаполисах средняя площадь продаваемых студий составляет 27 квадратных метров, а площадь «однушек» — 40 «квадратов», сообщается в исследовании. «Челябинск лидирует по России в рейтинге наибольшего метража студий и однушек: их средняя площадь составляет 31,5 и 44 квадратных метра соответственно. Тогда как в большинстве других городов-миллионников площадь студий — 27-28 квадратных метров, а метраж однокомнатных квартир — 40-41 квадратный метр», — сообщается в исследовании сервиса цифровой аналитики «Объектив РФ». Как отмечается в исследовании, за счет данного показателя средняя площадь новых квартир в Челябинске по состоянию на октябрь также больше, чем в других городах. Она составляет почти 54 квадратных метра. Для сравнения, в Екатеринбурге средняя площадь продаваемых квартир составляет 49,5, в Новосибирске — 51,5, а в Перми — 51,7 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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