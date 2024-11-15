Жалобу экс-зампреда пермского правительства Лопаевой поддержала кассация

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Жалоба Елены Лопаевой касалась отказа в предоставлении отсрочки отбывания наказания
Жалоба Елены Лопаевой касалась отказа в предоставлении отсрочки отбывания наказания Фото:

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Она касалась отказа в предоставлении отсрочки отбывания наказания.

«Апелляционная инстанция Пермского краевого суда обязана пересмотреть отказ в предоставлении отсрочки отбытия срока, назначенного за присвоение 67,7 млн рублей. В кассации находится еще одна жалоба Лопаевой — об отмене самого приговора», — сообщает «РБК-Пермь».

Лопаева признана виновной в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». 31 января 2024 года ее приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. 

Весной Лопаева просила отсрочить наказание до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста, но Мотовилихинский и Пермский краевой суды отклонили ходатайство. В жалобе она указала на нарушение предыдущими инстанциями норм материального права. В результате их решения отменили. Ходатайство Лопаевой будет рассмотрено Мотовилихинским райсудом заново.

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Она касалась отказа в предоставлении отсрочки отбывания наказания. «Апелляционная инстанция Пермского краевого суда обязана пересмотреть отказ в предоставлении отсрочки отбытия срока, назначенного за присвоение 67,7 млн рублей. В кассации находится еще одна жалоба Лопаевой — об отмене самого приговора», — сообщает «РБК-Пермь». Лопаева признана виновной в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». 31 января 2024 года ее приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.  Весной Лопаева просила отсрочить наказание до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста, но Мотовилихинский и Пермский краевой суды отклонили ходатайство. В жалобе она указала на нарушение предыдущими инстанциями норм материального права. В результате их решения отменили. Ходатайство Лопаевой будет рассмотрено Мотовилихинским райсудом заново.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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