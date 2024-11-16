В США рассказали о «роботах-убийцах» ВСУ, которых невозможно подавить

WSJ: ВСУ получат больше «дронов-убийц», устойчивых к электронному подавлению
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ВСУ закупили дроны, устойчивые к РЭБ
ВСУ закупили дроны, устойчивые к РЭБ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставщики беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивают производство дронов, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Роботы-убийцы вот-вот заполнят украинское небо. В Киеве наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые не поддаются электронному подавлению», — говорится в сообщении издания.

Производство данных моделей, как отмечает издание, будет расширено до промышленных масштабов. К тому же «дроны-убийцы» дешевы в изготовлении, уточняет WSJ.

Ранее сообщалось, что ВСУ в условиях очевидного превосходства русской армии в технике сделали ставку на БПЛА. В августе Украина разместила информацию о проведении тендерной закупки для ВСУ FPV-дронов с автоматической системой захвата цели. То есть ИИ сам ведет дрон к цели, поэтому он устойчив против РЭБ и антидроновых ружей. Ожидается поставка 3000 мультироторных FPV 10, передает «Царьград». 

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские войска используют взрывоопасные FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов, пишет RT. По словам Федорова, беспилотники не могут заменить артиллерию, так как являются менее мощными. По данным WSJ, на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечают лишь одним или двумя. Количество снарядов в распоряжении ВСУ снизилось на треть

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Поставщики беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивают производство дронов, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ). «Роботы-убийцы вот-вот заполнят украинское небо. В Киеве наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые не поддаются электронному подавлению», — говорится в сообщении издания. Производство данных моделей, как отмечает издание, будет расширено до промышленных масштабов. К тому же «дроны-убийцы» дешевы в изготовлении, уточняет WSJ. Ранее сообщалось, что ВСУ в условиях очевидного превосходства русской армии в технике сделали ставку на БПЛА. В августе Украина разместила информацию о проведении тендерной закупки для ВСУ FPV-дронов с автоматической системой захвата цели. То есть ИИ сам ведет дрон к цели, поэтому он устойчив против РЭБ и антидроновых ружей. Ожидается поставка 3000 мультироторных FPV 10, передает «Царьград».  Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские войска используют взрывоопасные FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов, пишет RT. По словам Федорова, беспилотники не могут заменить артиллерию, так как являются менее мощными. По данным WSJ, на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечают лишь одним или двумя. Количество снарядов в распоряжении ВСУ снизилось на треть. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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