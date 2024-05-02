По сравнению с началом спецоперации на Украине, когда количество выстреливаемых украинской артиллерией снарядов достигало 100 штук в день, в настоящее время у них недостаточно возможностей для такого расхода, поскольку им приходится ограничиваться 30 снарядами в день, что считается для ВСУ роскошью. Об этом пишет агентство Reuters.
«Если сравнивать с началом конфликта, когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь», — передает слова командира артиллерийского орудия ВСУ Александра Козаченко агентство. Там добавили, что украинские военнослужащие наблюдали за продвижением российской армии, но не могли активно противодействовать этому из-за дефицита боеприпасов.
Аналогичная ситуация наблюдается и на других артиллерийских позициях ВСУ вдоль 1000-километровой линии соприкосновения. Во многих частях не хватает боеприпасов для эффективного противодействия ВС РФ, что может окончательно изменить ход конфликта в пользу Москвы, заключили в материале.
Украинским военным приходится использовать боеприпасы более рационально из-за их дефицита. Уменьшение поставок снарядов из США привело к значительному снижению запасов важных боеприпасов. Мэр Киева Виталий Кличко выражал обеспокоенность из-за огромного дефицита боеприпасов в стране.
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По сравнению с началом спецоперации на Украине, когда количество выстреливаемых украинской артиллерией снарядов достигало 100 штук в день, в настоящее время у них недостаточно возможностей для такого расхода, поскольку им приходится ограничиваться 30 снарядами в день, что считается для ВСУ роскошью. Об этом пишет агентство Reuters. «Если сравнивать с началом конфликта, когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь», — передает слова командира артиллерийского орудия ВСУ Александра Козаченко агентство. Там добавили, что украинские военнослужащие наблюдали за продвижением российской армии, но не могли активно противодействовать этому из-за дефицита боеприпасов. Аналогичная ситуация наблюдается и на других артиллерийских позициях ВСУ вдоль 1000-километровой линии соприкосновения. Во многих частях не хватает боеприпасов для эффективного противодействия ВС РФ, что может окончательно изменить ход конфликта в пользу Москвы, заключили в материале. Украинским военным приходится использовать боеприпасы более рационально из-за их дефицита. Уменьшение поставок снарядов из США привело к значительному снижению запасов важных боеприпасов. Мэр Киева Виталий Кличко выражал обеспокоенность из-за огромного дефицита боеприпасов в стране.