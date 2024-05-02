Reuters: украинским солдатам не хватает снарядов для обороны

02 мая 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

ВСУ ограничиваются расходом в 30 снарядов в день, пишет Reuters Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По сравнению с началом спецоперации на Украине, когда количество выстреливаемых украинской артиллерией снарядов достигало 100 штук в день, в настоящее время у них недостаточно возможностей для такого расхода, поскольку им приходится ограничиваться 30 снарядами в день, что считается для ВСУ роскошью. Об этом пишет агентство Reuters. «Если сравнивать с началом конфликта, когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь», — передает слова командира артиллерийского орудия ВСУ Александра Козаченко агентство. Там добавили, что украинские военнослужащие наблюдали за продвижением российской армии, но не могли активно противодействовать этому из-за дефицита боеприпасов. Аналогичная ситуация наблюдается и на других артиллерийских позициях ВСУ вдоль 1000-километровой линии соприкосновения. Во многих частях не хватает боеприпасов для эффективного противодействия ВС РФ, что может окончательно изменить ход конфликта в пользу Москвы, заключили в материале. Украинским военным приходится использовать боеприпасы более рационально из-за их дефицита. Уменьшение поставок снарядов из США привело к значительному снижению запасов важных боеприпасов. Мэр Киева Виталий Кличко выражал обеспокоенность из-за огромного дефицита боеприпасов в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По сравнению с началом спецоперации на Украине, когда количество выстреливаемых украинской артиллерией снарядов достигало 100 штук в день, в настоящее время у них недостаточно возможностей для такого расхода, поскольку им приходится ограничиваться 30 снарядами в день, что считается для ВСУ роскошью. Об этом пишет агентство Reuters. «Если сравнивать с началом конфликта, когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь», — передает слова командира артиллерийского орудия ВСУ Александра Козаченко агентство. Там добавили, что украинские военнослужащие наблюдали за продвижением российской армии, но не могли активно противодействовать этому из-за дефицита боеприпасов. Аналогичная ситуация наблюдается и на других артиллерийских позициях ВСУ вдоль 1000-километровой линии соприкосновения. Во многих частях не хватает боеприпасов для эффективного противодействия ВС РФ, что может окончательно изменить ход конфликта в пользу Москвы, заключили в материале. Украинским военным приходится использовать боеприпасы более рационально из-за их дефицита. Уменьшение поставок снарядов из США привело к значительному снижению запасов важных боеприпасов. Мэр Киева Виталий Кличко выражал обеспокоенность из-за огромного дефицита боеприпасов в стране.