ОМОН и МВД массово задерживают людей у ТЦ Сургута

Жители Сургута (ХМАО) удивились странной картине — у ТЦ «Аура» работает полиция и ОМОН. По словам очевидцев, они массово задерживают людей, проверяют документы водителей и пешеходов.
«„Аура“. Пачками людей грузят», — написал один из сургутян в группе «Местоположение ДПС Сургут» VK. Другой сообщает: «На парковке „Ауры“ полицейские совместно с ОМОН проводят рейд. Задерживают автолюбителей и прохожих, проверяют документы. Подозрительных личностей грузят в автобусы».
Источник в силовых структурах подтвердил корреспонденту URA.RU, что там проходят оперативные мероприятия, но деталей не раскрыл. Агентство отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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