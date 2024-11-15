15 ноября 2024

ОМОН и МВД массово задерживают людей у ТЦ Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне сообщили о массовой задержке людей у ТЦ «Аура»
Сургутяне сообщили о массовой задержке людей у ТЦ «Аура» Фото:

Жители Сургута (ХМАО) удивились странной картине — у ТЦ «Аура» работает полиция и ОМОН. По словам очевидцев, они массово задерживают людей, проверяют документы водителей и пешеходов.

«„Аура“. Пачками людей грузят», — написал один из сургутян в группе «Местоположение ДПС Сургут» VK. Другой сообщает: «На парковке „Ауры“ полицейские совместно с ОМОН проводят рейд. Задерживают автолюбителей и прохожих, проверяют документы. Подозрительных личностей грузят в автобусы».

Источник в силовых структурах подтвердил корреспонденту URA.RU, что там проходят оперативные мероприятия, но деталей не раскрыл. Агентство отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Жители Сургута (ХМАО) удивились странной картине — у ТЦ «Аура» работает полиция и ОМОН. По словам очевидцев, они массово задерживают людей, проверяют документы водителей и пешеходов. «„Аура“. Пачками людей грузят», — написал один из сургутян в группе «Местоположение ДПС Сургут» VK. Другой сообщает: «На парковке „Ауры“ полицейские совместно с ОМОН проводят рейд. Задерживают автолюбителей и прохожих, проверяют документы. Подозрительных личностей грузят в автобусы». Источник в силовых структурах подтвердил корреспонденту URA.RU, что там проходят оперативные мероприятия, но деталей не раскрыл. Агентство отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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