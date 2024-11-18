В Челябинске посетителя бара избили битой

18 ноября 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В качестве оружия нападавший использовал бейсбольную биту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посетитетля одного из баров на улице Захаренко в Челябинске избили бейсбольной битой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавший задержан. «Полицейские установили, что на улице возле бара у задержанного возник словесный конфликт с ранее незнакомым посетителем. В ходе конфликта началась драка, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов битой и скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Потерпевший был доставлен в больницу, у него диагностировали множественные переломы черепа и лицевых костей. Подозреваемый же не смог скрыться. В кратчайшие сроки сотрудники отдела угрозыска УМВД по Челябинску совместно с оперативниками ОП «Курчатовский» установили и задержали его. Сейчас он проходит по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посетитетля одного из баров на улице Захаренко в Челябинске избили бейсбольной битой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавший задержан. «Полицейские установили, что на улице возле бара у задержанного возник словесный конфликт с ранее незнакомым посетителем. В ходе конфликта началась драка, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов битой и скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Потерпевший был доставлен в больницу, у него диагностировали множественные переломы черепа и лицевых костей. Подозреваемый же не смог скрыться. В кратчайшие сроки сотрудники отдела угрозыска УМВД по Челябинску совместно с оперативниками ОП «Курчатовский» установили и задержали его. Сейчас он проходит по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.