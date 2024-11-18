В Челябинске посетителя бара избили битой

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В качестве оружия нападавший использовал бейсбольную биту Фото:

Посетитетля одного из баров на улице Захаренко в Челябинске избили бейсбольной битой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавший задержан.

«Полицейские установили, что на улице возле бара у задержанного возник словесный конфликт с ранее незнакомым посетителем. В ходе конфликта началась драка, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов битой и скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Потерпевший был доставлен в больницу, у него диагностировали множественные переломы черепа и лицевых костей. Подозреваемый же не смог скрыться. В кратчайшие сроки сотрудники отдела угрозыска УМВД по Челябинску совместно с оперативниками ОП «Курчатовский» установили и задержали его. Сейчас он проходит по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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Посетитетля одного из баров на улице Захаренко в Челябинске избили бейсбольной битой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавший задержан. «Полицейские установили, что на улице возле бара у задержанного возник словесный конфликт с ранее незнакомым посетителем. В ходе конфликта началась драка, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов битой и скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Потерпевший был доставлен в больницу, у него диагностировали множественные переломы черепа и лицевых костей. Подозреваемый же не смог скрыться. В кратчайшие сроки сотрудники отдела угрозыска УМВД по Челябинску совместно с оперативниками ОП «Курчатовский» установили и задержали его. Сейчас он проходит по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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