В Челябинске посетителя бара избили битой

Посетитетля одного из баров на улице Захаренко в Челябинске избили бейсбольной битой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавший задержан.
«Полицейские установили, что на улице возле бара у задержанного возник словесный конфликт с ранее незнакомым посетителем. В ходе конфликта началась драка, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов битой и скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Потерпевший был доставлен в больницу, у него диагностировали множественные переломы черепа и лицевых костей. Подозреваемый же не смог скрыться. В кратчайшие сроки сотрудники отдела угрозыска УМВД по Челябинску совместно с оперативниками ОП «Курчатовский» установили и задержали его. Сейчас он проходит по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
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