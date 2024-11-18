Пермский рыбак накормил кота, пришедшего к нему на берег. Видео

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Рыбак накормил кота тюлькой
Рыбак накормил кота тюлькой Фото:

К рыбаку из Перми Андрею Васянину на берег пришел кот, которого он накормил рыбой. Видеозапись пушистого гостя пермяк опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Забросил удочки, чтобы поймать налима. Сижу, жду поклевок и вдруг ко мне пожаловал гость. Накормил его тюлькой (род мелких рыб, которых используют в качестве наживки — прим. ред.)», — поделился с товарищами по рыбалке пермяк.

В комментариях к видеозаписи рыбаки отметили, что этот кот ходит к ним попрошайничать и зимой, и летом. «Креветки стащил у меня», — написал Артем Веденин под видеозаписью.

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К рыбаку из Перми Андрею Васянину на берег пришел кот, которого он накормил рыбой. Видеозапись пушистого гостя пермяк опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Забросил удочки, чтобы поймать налима. Сижу, жду поклевок и вдруг ко мне пожаловал гость. Накормил его тюлькой (род мелких рыб, которых используют в качестве наживки — прим. ред.)», — поделился с товарищами по рыбалке пермяк. В комментариях к видеозаписи рыбаки отметили, что этот кот ходит к ним попрошайничать и зимой, и летом. «Креветки стащил у меня», — написал Артем Веденин под видеозаписью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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