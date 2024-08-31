В субботу 31 августа в Екатеринбурге прошел фестиваль электронной музыки «ПРОГРЕСС-24». Он состоялся на территории заброшенного Хлебзавода №6. Организаторами выступили команда «Стенограффии» совместно с сообществом Techno Room.
Гости насладились музыкальными сетами от диджеев из Москвы, Питера, Владикавказа и Екатеринбурга. Сами посетители смогли оставить отпечаток на стене завода — рядом с основной сценой прошла акция по рисованию. Дополнительно гости смогли погрузиться в мир стрит-арта благодаря показу тематических фильмов, а также насладиться чаем в специально организованной чайной зоне. Для любителей татуировок работал тату-бар, а те, кто заинтересован в уличной моде, могли посетить спот с одеждой.
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