31 августа 2024

Екатеринбуржцев собрали на рейв на заброшенном заводе. Фото

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Ночной репортаж из баров города. Екатеринбург, тусовка, ночная жизнь, бар, клуб, самоцвет, бар самоцвет
На фестивале в Екатеринбурге была организована зона с показом фильмов о стрит-арте (фото из архива) Фото:

В субботу 31 августа в Екатеринбурге прошел фестиваль электронной музыки «ПРОГРЕСС-24». Он состоялся на территории заброшенного Хлебзавода №6. Организаторами выступили команда «Стенограффии» совместно с сообществом Techno Room.

Гости насладились музыкальными сетами от диджеев из Москвы, Питера, Владикавказа и Екатеринбурга. Сами посетители смогли оставить отпечаток на стене завода — рядом с основной сценой прошла акция по рисованию. Дополнительно гости смогли погрузиться в мир стрит-арта благодаря показу тематических фильмов, а также насладиться чаем в специально организованной чайной зоне. Для любителей татуировок работал тату-бар, а те, кто заинтересован в уличной моде, могли посетить спот с одеждой.

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В субботу 31 августа в Екатеринбурге прошел фестиваль электронной музыки «ПРОГРЕСС-24». Он состоялся на территории заброшенного Хлебзавода №6. Организаторами выступили команда «Стенограффии» совместно с сообществом Techno Room. Гости насладились музыкальными сетами от диджеев из Москвы, Питера, Владикавказа и Екатеринбурга. Сами посетители смогли оставить отпечаток на стене завода — рядом с основной сценой прошла акция по рисованию. Дополнительно гости смогли погрузиться в мир стрит-арта благодаря показу тематических фильмов, а также насладиться чаем в специально организованной чайной зоне. Для любителей татуировок работал тату-бар, а те, кто заинтересован в уличной моде, могли посетить спот с одеждой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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