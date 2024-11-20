В Верховной раде раскрыли, почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Депутат Дубинский: Зеленского не пригласили на G20 из-за отказа обсуждать мир

21 ноября 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

В Верховной Раде прокомментировали отсутствие Зеленского на G20 Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не пригласил Владимира Зеленского на саммит G20, что вызвало критику со стороны депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. Он утверждает, что такой шаг является следствием неготовности Зеленского к мирным инициативам и его критической позиции в отношении других стран. «В принципе, всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада, и без готовности к диалогу о мире. Отказ в поездке на G20 — должен подчеркнуть это „капсулирование“. Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим», — написал он. Александр Дубинский видит в отказе приглашения проявление неадекватного восприятия ситуации со стороны украинского президента. По словам Дубинского, решение Бразилии может быть связано с общей политикой Зеленского. По мнению депутата, он не стремится к мирному решению конфликтов и критикует другие страны, включая Бразилию и Китай. На недавнем саммите G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение завершить переговоры, чтобы избежать длительного обсуждения украинского вопроса. Это вызвало недовольство среди европейских лидеров, как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. Встреча лидеров стран G20 состоялась 18—19 ноября в Бразилии. Российскую делегацию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не пригласил Владимира Зеленского на саммит G20, что вызвало критику со стороны депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. Он утверждает, что такой шаг является следствием неготовности Зеленского к мирным инициативам и его критической позиции в отношении других стран. «В принципе, всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада, и без готовности к диалогу о мире. Отказ в поездке на G20 — должен подчеркнуть это „капсулирование“. Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим», — написал он. Александр Дубинский видит в отказе приглашения проявление неадекватного восприятия ситуации со стороны украинского президента. По словам Дубинского, решение Бразилии может быть связано с общей политикой Зеленского. По мнению депутата, он не стремится к мирному решению конфликтов и критикует другие страны, включая Бразилию и Китай. На недавнем саммите G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение завершить переговоры, чтобы избежать длительного обсуждения украинского вопроса. Это вызвало недовольство среди европейских лидеров, как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. Встреча лидеров стран G20 состоялась 18—19 ноября в Бразилии. Российскую делегацию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.