20 ноября 2024

Девушку-подростка ищут вторые сутки в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, ребенок, подросток, девочка
Девочка ушла из дома 19 ноября (архивное фото) Фото:

Вторые сутки в Аше (Челябинская область) ищут 17-летнюю девочку. Она ушла из дома 19 ноября и не вернулась, сообщают волонтеры.

«Помогите найти подростка! Токарева Анастасия Дмитриевна, 17 лет, г. Аша, Челябинской области. Днем 19 ноября ушла из дома и не вернулась», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 170 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие. Была одета в бежевый плащ, черные джинсы и белые кроссовки.

Пропавшая девочка была одета в бежевый плащ и белые кроссовки
Пропавшая девочка была одета в бежевый плащ и белые кроссовки

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Вторые сутки в Аше (Челябинская область) ищут 17-летнюю девочку. Она ушла из дома 19 ноября и не вернулась, сообщают волонтеры. «Помогите найти подростка! Токарева Анастасия Дмитриевна, 17 лет, г. Аша, Челябинской области. Днем 19 ноября ушла из дома и не вернулась», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы девочки: рост 170 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие. Была одета в бежевый плащ, черные джинсы и белые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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