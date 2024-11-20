Девочка ушла из дома 19 ноября (архивное фото)
Вторые сутки в Аше (Челябинская область) ищут 17-летнюю девочку. Она ушла из дома 19 ноября и не вернулась, сообщают волонтеры.
«Помогите найти подростка! Токарева Анастасия Дмитриевна, 17 лет, г. Аша, Челябинской области. Днем 19 ноября ушла из дома и не вернулась», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Приметы девочки: рост 170 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие. Была одета в бежевый плащ, черные джинсы и белые кроссовки.
Пропавшая девочка была одета в бежевый плащ и белые кроссовки
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