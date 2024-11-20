20 ноября 2024

В Челябинске осудили экс-сотрудника СИЗО, раскрывшего гостайну арестанту

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд назначил бывшему сотруднику СИЗО условный срок Фото:

В Челябинске осудили бывшего сотрудника СИЗО, который раскрыл гостайну одному из арестантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, он получил два года условно.

«Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему на год запретили занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона совместно с Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. После задержания в отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе). В суде удалось доказать, что он разгласил сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно», одному из следственно-арестованных.

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В Челябинске осудили бывшего сотрудника СИЗО, который раскрыл гостайну одному из арестантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, он получил два года условно. «Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему на год запретили занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона совместно с Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. После задержания в отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе). В суде удалось доказать, что он разгласил сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно», одному из следственно-арестованных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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