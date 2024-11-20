В Челябинске осудили экс-сотрудника СИЗО, раскрывшего гостайну арестанту

21 ноября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Суд назначил бывшему сотруднику СИЗО условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске осудили бывшего сотрудника СИЗО, который раскрыл гостайну одному из арестантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, он получил два года условно. «Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему на год запретили занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона совместно с Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. После задержания в отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе). В суде удалось доказать, что он разгласил сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно», одному из следственно-арестованных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске осудили бывшего сотрудника СИЗО, который раскрыл гостайну одному из арестантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, он получил два года условно. «Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему на год запретили занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона совместно с Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. После задержания в отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе). В суде удалось доказать, что он разгласил сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно», одному из следственно-арестованных.