21 ноября 2024

В Челябинске дом затопило горячим паром канализации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, плесень
В подъезде от пара отлетела краска и штукатурка Фото:

Жители многоквартирного дома №81 по улице Вагнера в Челябинске пожаловались на затопленный канализацией подвал, который подогревают трубы отопления. От пара мокнет фундамент, а в подъезде осыпается краска со штукатуркой, в квартирах появилась плесень. С мая проблему никто не решает.

«С мая у нас затоплен подвал канализационными стоками, вонь стоит невыносимая. В подвале проходит теплосеть, все это парит, штукатурка осыпается, фундамент мокрый, в квартирах появилась черная плесень», — рассказали собственники дома.

Владельцы квартир пожаловались, что колодцы канализации возле дома постоянно переполнены, стоки часто выходят на поверхность и бегут на дорогу. По словам жителей, обращения в МУП «ПОВВ» отправлялись неоднократно, но потом заявки терялись. Челябинцы просят отремонтировать сеть канализации, откачать воду из подвала, а также просушить и продезинфицировать помещение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной жилинспекции, жители обращались и к ним, информация подтвердилась.

«По обращениям жителей 22 октября ГЖИ была проведена проверка, по результатам которой МУП „ПОВВ“ было выдано предписание по устранению выявленых нарушений в срок до 22 ноября, а сам водоканал привлечен к административной ответственности. Инспекционная проверка 22 ноября показала, что колодцы прочищены, в рабочем состоянии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В жилинспекции проследят за полным исполнением предписания. В данный момент управляющая организация приступает к устранению последствий затопления.

Из-за горячего пара облупилась краска и штукатурка
Из-за горячего пара облупилась краска и штукатурка

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Жители многоквартирного дома №81 по улице Вагнера в Челябинске пожаловались на затопленный канализацией подвал, который подогревают трубы отопления. От пара мокнет фундамент, а в подъезде осыпается краска со штукатуркой, в квартирах появилась плесень. С мая проблему никто не решает. «С мая у нас затоплен подвал канализационными стоками, вонь стоит невыносимая. В подвале проходит теплосеть, все это парит, штукатурка осыпается, фундамент мокрый, в квартирах появилась черная плесень», — рассказали собственники дома. Владельцы квартир пожаловались, что колодцы канализации возле дома постоянно переполнены, стоки часто выходят на поверхность и бегут на дорогу. По словам жителей, обращения в МУП «ПОВВ» отправлялись неоднократно, но потом заявки терялись. Челябинцы просят отремонтировать сеть канализации, откачать воду из подвала, а также просушить и продезинфицировать помещение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной жилинспекции, жители обращались и к ним, информация подтвердилась. «По обращениям жителей 22 октября ГЖИ была проведена проверка, по результатам которой МУП „ПОВВ“ было выдано предписание по устранению выявленых нарушений в срок до 22 ноября, а сам водоканал привлечен к административной ответственности. Инспекционная проверка 22 ноября показала, что колодцы прочищены, в рабочем состоянии», — уточнили в пресс-службе ведомства. В жилинспекции проследят за полным исполнением предписания. В данный момент управляющая организация приступает к устранению последствий затопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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